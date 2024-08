Neluţu Varga a confirmat transferul lui Răzvan Sava: "A fost ultimul lui meci la CFR Cluj"! Portarul român merge în Serie A! - Antena Sport

„Bine ai venit, Mihai Popa!

Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Torino au ajuns la un acord privind împrumutul portarului Mihai Popa în Gruia!

În vârstă de 23 de ani, tânărul portar a fost crescut la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. La nivel de seniori, Popa a bifat 112 meciuri pentru Rapid, Unirea Constanța, Astra Giurgiu și FC Voluntari, în tricoul celei din urmă evoluând în 77 de partide La naționalele de tineret ale României, Mihai a adunat 10 prezențe sub tricolor, făcând parte din lotul olimpic al țării noastre prezent la Jocurile Olimpice din 2020. Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe intervenții reușite pentru CFR Cluj!”, se arată în comunicatul ardelenilor. Muhar pleacă şi el de la CFR Cluj! Muhar o va părăsi şi el pe CFR Cluj. După meciul retur cu Maccabi Petach Tikva, Dan Petrescu a transmis că îi va fi foarte greu să găsească un înlocuitor pentru Muhar. „(n.r. Muhar a plecat?) Da, n-ați văzut? Am zis și înainte că mi se pare puțin așa să știi că jucătorii tăi pot pleca după meci. Nu a avut cel mai bun meci al lui, s-a văzut. Capul lui a fost doar la plecare, cu toate că ne-a ajutat. În tur a dat gol. Nu avem ce să-i reproșăm lui Muhar. Sunt în dificultate să găsesc un mijlocaș ca Muhar și unul ca Otele. Au fost golgheterii echipei și au plecat. Nu e ușor să-i înlocuiești. E greu să găsesc ce vreau eu, un jucător de profilul lui Muhar”, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.

Dan Petrescu, avertisment pentru duelul cu Pafos: „Au mulţi brazilieni”! „Bursucul” i-a dat şi replica lui Mihai Stoica!

Dan Petrescu a transmis un avertisment pentru duelul cu Pafos din play-off-ul Conference League. „Bursucul” a vorbit şi despre duelul pe care FCSB îl va avea cu LASK Linz din play-off-ul Europa League.

Petrescu s-a arătat mulţumit de joc şi de rezultat. El a punctat că este foarte important că CFR Cluj nu a primit gol cu Maccabi Petach Tikva.

„A fost cel mai important meci. Ştiam că va fi un meci greu, diferit faţă de cel tur. Cei de la Maccabi s-au antrenat mai mult.

Înainte de meci antrenorul lor mi-a spus că nu s-au putut antrena din pricina războiului, acum s-au antrenat în Bulgaria.

Nu au avut mari ocazii, dar au ţinut de minge.

Sunt mulţumit de joc, de rezultat. E important că CFR nu a primit gol. Va fi altceva în play-off.

(n.r.: despre duelul cu Pafos, din play-off-ul Conference League) Ne-am întâlnit cu ei în aeroport, sunt mulţi brazilieni. Au vrut să ia doi jucători de la noi, patronul e din Rusia, a investit mulţi bani, vor să ia campionatul în Cipru.

„Sunt îngrijorat pentru campionat”

Cei de la Sofia sunt dezamăgiţi, să iei gol în minutul 90+7…

Sunt mulţumit că nu am primit gol, dar sunt îngrijorat pentru campionat, acolo am primit goluri.

Korenica a făcut un meci foarte bun, chiar dacă nu a marcat. E o achiziţie foarte bună, îmi place foarte mult.

A fost haos puţin în prima repriză. Suntem buni la faze fixe, păcat că nu a dat cornere. Mă bucur pentru Kresic.

„Eu cred că FCSB o să meargă în grupele Europa League”

Singurul avantaj al lui Sava era că era Under. Problema cu Under era rezolvată. În acest moment Popa este Under.

(n.r.: despre accidentarea lui Bîrligea) Bîrligea cred că are doar o lovitură.

(n.r.: despre duelul FCSB-ului cu LASK Linz) Eu cred că FCSB la ce jucători are cred că o să meargă mai departe în grupele Europa League. Nu păreau o echipă de speriat (n.r: LASK Linz).

(n.r.: despre declaraţia lui Mihai Stoica) Fiecare zice ce vrea. Am stat de vorbă înainte de meci. E democraţie. Mereu îmi apăr echipa mea şi zic ce cred, fără să îmi fie frică de nimeni”, a spus Dan Petrescu la digisport.ro după CFR Cluj – Maccabi Petach Tikva 1-0.