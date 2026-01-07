Neluțu Varga a intervenit, după ce Daniel Pancu l-a lăsat în România pe Ciprian Deac: „Sunt deranjat” - Antena Sport

Ciprian Deac nu face parte din lotul de jucători al celor de la CFR Cluj care au făcut deplasarea în cantonamentul din Spania, iar decizia luată de Daniel Pancu a surprins pe toată lumea, în condițiile în care fotbalistul își prelungise contractul în mai 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult, au fost mai multe zvonuri prin care s-ar fi dedus că decizia i-ar aparține lui Neluțu Varga, însă finanțatorul clubului din Gruia a venit cu o replică dură.

Neluțu Varga a comentat situația lui Ciprian Deac

Ciprian Deac va împlini vârsta de 40 de ani în luna februarie, dar se pare că aventura sa la CFR Cluj se apropie de final. Daniel Pancu nu l-a inclus pe acesta în lotul care a făcut deplasarea în cantonamentul din Spania.

Chiar și așa, Iuliu Mureșan i-ar fi propus fotbalistului să continue pe o altă funcție în cadrul clubului. Criticat pentru faptul că l-ar fi scos din lotul ardelenilor, Neluțu Varga a avut un mesaj dur pentru cei care l-au contestat și a explicat ce înseamnă Deac pentru istoria CFR.

„Demult nu m-am mai supărat atât de tare din cauza unei informații de presă. Sunt extraordinar de deranjat! Că eu, Neluțu Varga, mi-aș fi bătut joc de Deac, că eu aș fi umilit legenda clubului… Cipi Deac reprezintă portdrapelul nostru, este cu adevărat simbolul acestui club cu atâtea performanțe istorice.