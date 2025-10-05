Neluțu Varga a reacționat, după CFR Cluj - Hermannstadt 2-1: „A fost o perioadă mai întunecată” - Antena Sport

CFR Cluj a pus punct unei serii de nouă etape consecutive fără victorie în campionat și s-a impus cu scorul de 2-1 contra celor de la Hermannstadt. Formația antrenată de Andrea Mandorlini a obținut abia al doilea succes din acest sezon, iar Neluțu Varga s-a simțit ușurat.

Ardelenii au urcat pe locul 11 în campionat, dar nu au siguranța că vor rămâne pe acest loc la finalul etapei cu numărul 12 din Liga 1. Neluțu Varga a reacționat după această victorie.

Neluțu Varga a prins încredere, după victoria cu Hermannstadt

Neluțu Varga răsuflă ușurat, după ce CFR Cluj a obținut a doua victorie din actuala ediție de campionat. Ardelenii au întors rezultat în disputa cu Hermannstadt, grație unui Louis Munteanu în mare formă, care a înscris și a pasat decisiv la golul victoriei.

Patronul clubului din Gruia a vorbit după disputa din etapa cu numărul 12 a Ligii 1 și a avut un mesaj pentru toată echipa, dar mai ales pentru starul Louis Munteanu.

„Am fost mulțumit că am câștigat și s-au deblocat mental băieții. Mă bucur pentru echipă și pentru antrenor, în mod special mă bucur pentru Louis că s-a deblocat și a început să dea goluri.