Neluțu Varga a reacționat, după CFR Cluj - Hermannstadt 2-1: „A fost o perioadă mai întunecată” - Antena Sport

CFR Cluj a pus punct unei serii de nouă etape consecutive fără victorie în campionat și s-a impus cu scorul de 2-1 contra celor de la Hermannstadt. Formația antrenată de Andrea Mandorlini a obținut abia al doilea succes din acest sezon, iar Neluțu Varga s-a simțit ușurat.
Ardelenii au urcat pe locul 11 în campionat, dar nu au siguranța că vor rămâne pe acest loc la finalul etapei cu numărul 12 din Liga 1. Neluțu Varga a reacționat după această victorie.
Neluțu Varga a prins încredere, după victoria cu Hermannstadt
Neluțu Varga răsuflă ușurat, după ce CFR Cluj a obținut a doua victorie din actuala ediție de campionat. Ardelenii au întors rezultat în disputa cu Hermannstadt, grație unui Louis Munteanu în mare formă, care a înscris și a pasat decisiv la golul victoriei.
Patronul clubului din Gruia a vorbit după disputa din etapa cu numărul 12 a Ligii 1 și a avut un mesaj pentru toată echipa, dar mai ales pentru starul Louis Munteanu.
„Am fost mulțumit că am câștigat și s-au deblocat mental băieții. Mă bucur pentru echipă și pentru antrenor, în mod special mă bucur pentru Louis că s-a deblocat și a început să dea goluri.
Sunt ferm convins că în continuare va începe să-și facă datoria la fel cum ne-a învățat și cum merită, pentru că are toate calitățile necesare pentru a ne face fericiți și pe noi, și pe el, și echipa cu goluri frumoase și cu goluri care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele.
A fost o perioadă mai întunecată până acum, sper că acum vine și soarele la noi, pe strada noastră. Sperăm să se omogenizeze echipa, să își revină și Zouma, să fie pregătit la capacitate și să avem o apărare cum am avut pe vremuri, să nu ne fie frică, la fiecare meci să stau cu inima îndoită, când avem un gol avantaj să stau stresat că ne egalează sau chiar pierdem”.
Neluțu Varga, fericit pentru evoluția lui Louis Munteanu
„Deci din punctul ăsta de vedere am văzut un upgrade la echipă care îmi place. Încep băieții să joace fotbal și asta îmi place. Începe să se vadă mâna antrenorului și omogenitatea lor. Pentru asta îi felicit pe toți și mă bucur. Sper să o țină tot așa și să ne ducem înapoi unde ne este locul, acolo sus, în vârf.
Ceea ce pot să spun de Louis, sunt foarte fericit, calitate are cât duce trenul. Important a fost să se refacă după accidentare și să revină cu gol, ceea ce s-a întâmplat. De acum încolo îi urez succes și la echipă la fel.
Felicitări pentru victorie, e un important meci câștigat, trei puncte importante. Îți dă speranțe că, încet-încet, cu treabă bună, putem ajunge înapoi acolo unde ne dorim”, a declarat Neluțu Varga, potrivit fanatik.ro.
