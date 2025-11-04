Neluţu Varga i-a stabilit preţul lui Louis Munteanu! Suma pe care atacantul poate pleca de la CFR - Antena Sport

Închide meniul
Neluţu Varga i-a stabilit preţul lui Louis Munteanu! Suma pe care atacantul poate pleca de la CFR

Daniel Işvanca Publicat: 4 noiembrie 2025, 21:30

Louis Munteanu, CFR Cluj / Profimedia

Louis Munteanu a fost aproape să plece de la CFR Cluj la începutul acestui sezon, însă ofertele venite la adresa atacantului român nu au fost pe placul patronului Neluțu Varga.

Întreaga situație l-a afectat pe fotbalistul care a primit titlul de golgheter al Ligii 1 în sezonul precedent, lucru sesizat chiar și la finalul partidei cu Dinamo, când a izbucnit în lacrimi la flash-interviu.

Suma cerută de Neluțu Varga pentru Louis Munteanu

Situația lui Louis Munteanu este una incertă la CFR Cluj, în contextul în care clubul patronat de Neluțu Varga are nevoie de bani pentru a acoperi toate datoriile cumulate în ultimii ani.

Atacantul a fost dezamăgit de faptul că nu a putut pleca în vară într-un alt campionat, iar acum Gigi Becali și-a manifestat interesul pentru a-l cumpăra pe acesta.

Oferta nu este însă pe placul lui Neluțu Varga, care ar aștepta minim 10 milioane de euro în schimbul acestuia, plus un procent de 15% dintr-un viitor transfer, anunță gsp.ro.

  • 57 de meciuri, 27 de goluri și 6 assist-uri sunt cifrele lui Louis Munteanu la CFR Cluj
  • 5 milioane de euro este cota de piață a atacantului român
1 Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei 2 “Se desființează echipa!” Decizie şoc în fotbalul românesc: Constantin Budescu și-a reziliat contractul 3 Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență 4 Neluțu Varga, răspuns ferm pentru Gigi Becali despre transferurile lui Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB 5 Cutremur în gimnastică! O româncă e direct implicată: abuz sexual și violență! S-a cerut închisoare! 6 Valeriu Iftime, savuros! A numit echipele care vor ajunge în play-off: “Vă daţi seama ce a ajuns Botoşaniul”
