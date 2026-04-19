Nicușor Bancu nu s-a mai ascuns după Craiova – Rapid 1-0: „Vrem ca în acest an să câștigăm titlul”

Universitatea Craiova a scos-o pe Rapid București din lupta la titlu, după succesul cu scorul de 1-0 obținut în fața formației antrenate de Costel Gîlcă, în fața a peste 23.000 de fani prezenți pe stadionul ”Ion Oblemenco”.
Golul marcat după pauză de Assad Al-Hamlawi a fost cel care a făcut diferența pe tabelă și care i-a ajutat pe olteni să o egaleze în clasament pe Universitatea Cluj.
Nicușor Bancu: „Sunt fericit și mândru de echipă”
Universitatea Craiova a egalat liderul Universitatea Cluj în urma meciului cu Rapid București, iar Nicușor Bancu visează cu ochii deschiși la câștigarea titlului atât de așteptat în Bănie.
După fluierul final, căpitanul oltenilor și-a focusat atenția pe disputa din semifinalele Cupei și a vorbit și despre numirea noului selecționer al naționalei României, Gică Hagi.
„O victorie importantă, ne doream să câștigăm cu orice preț. Am făcut o partidă bună, per total am meritat victoria și sunt fericit și mândru de echipă. Am zis că azi e rândul nostru să facem ceva mai mult azi, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor față de suporteri, antrenori. La Cluj a fost dificil în 10.
A fost o situație grea, am crezut că a marcat la acea fază, dar am văzut-o la Mora în picioare și eram bucuros. Echipele din spate se vor bate și ele la titlu, se pot apropia, mai sunt meciurile directe. Important este că mai câștigăm în Cupă, nu mai este ușor. Spectatorii merită să ne dăm viața.
Mulți vin și plătesc bilete din salariul lor, este ceva unic să vină să ne vadă, să câștigăm. Vrem ca în acest an să câștigăm titlul. Nu mă încearcă niciun sentiment, am vorbit mereu și nu am realizat nimic. Pentru suporteri contează campionatul, este principalul obiectiv. Este greu când primești roșu, altele sunt șansele 11 la 11. Te bați de la egal la egal.
(n. r. despre Hagi) Este un lucru foarte bun, ar fi o onoare pentru mine să lucrez cu el și sper să facem o treabă cât mai bună la echipa națională”, a declarat Nicușor Bancu, potrivit digisport.ro.
