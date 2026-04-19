Nicușor Bancu nu s-a mai ascuns după Craiova – Rapid 1-0: „Vrem ca în acest an să câștigăm titlul”

Golul marcat după pauză de Assad Al-Hamlawi a fost cel care a făcut diferența pe tabelă și care i-a ajutat pe olteni să o egaleze în clasament pe Universitatea Cluj.

Nicușor Bancu: „Sunt fericit și mândru de echipă”

Universitatea Craiova a egalat liderul Universitatea Cluj în urma meciului cu Rapid București, iar Nicușor Bancu visează cu ochii deschiși la câștigarea titlului atât de așteptat în Bănie.

După fluierul final, căpitanul oltenilor și-a focusat atenția pe disputa din semifinalele Cupei și a vorbit și despre numirea noului selecționer al naționalei României, Gică Hagi.

„O victorie importantă, ne doream să câștigăm cu orice preț. Am făcut o partidă bună, per total am meritat victoria și sunt fericit și mândru de echipă. Am zis că azi e rândul nostru să facem ceva mai mult azi, să ne ridicăm la nivelul așteptărilor față de suporteri, antrenori. La Cluj a fost dificil în 10.