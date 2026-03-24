“Nimic” Piţurcă a dat verdictul după ce l-a văzut pe Rădoi pe banca FCSB-ului! Un alt antrenor, jenat: “Păi ce?”

Bogdan Stănescu Publicat: 24 martie 2026, 23:48

Victor Piţurcă, în timpul unei conferinţe de presă / Hepta

Moment amuzant în direct. Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), a concluzionat că nu s-a schimbat nimic la FCSB prin venirea lui Mirel Rădoi (45 de ani), în afara faptului că echipa de start şi schimbările la roş-albaştri nu mai sunt decise de Gigi Becali (67 de ani).

Piţurcă l-a taxat pe fostul său elev, Rădoi, pentru egalul făcut de acesta cu Metaloglobus. “Piţi” a fost de părere că Metaloglobus va retrograda sigur, afirmaţie pe care a făcut-o în timp ce în studio, la Digi Sport, se afla chiar antrenorul “lanternei” din Liga 1, Florin Bratu (46 de ani).

Victor Piţurcă a “comis-o” în direct! I-a spus lui Florin Bratu că va retrograda cu siguranţă

Iată dialogul dintre Victor Piţurcă şi Florin Bratu, potrivit digisport.ro:

Victor Pițurcă: Păi, nu s-a schimbat nimic, din contră! Cum să se schimbe când faci egal cu o echipă ca și retrogradată? Normal că nu.

Florin Bratu: Cu cine, nea Piți?

Victor Pițurcă: Păi, ce? Asta e! Florin a schimbat acolo mult de când a venit, foarte mult, dar tot…

Florin Bratu: Dați-mi puțin curaj, nea Piți!

Victor Pițurcă: Păi, îți dau curaj.

Mirel Rădoi a reuşit 4 puncte în primele două partide pe banca FCSB-ului în acest al doilea mandat pe banca echipei patronate de Gigi Becali. Debutul a fost ratat, 0-0 cu Metaloglobus, dar în a doua partidă FCSB s-a impus, cu 1-0, cu UTA, o contracandidată la câştigarea play-off-ului. Mirel Rădoi are ca obiectiv în acest mandat scurt, de două luni şi jumătate la FCSB, să îi ducă pe roş-albaştri în preliminariile Conference League.

