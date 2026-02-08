Noi transferuri la FCSB! Gigi Becali a anunţat câţi jucători aduce: "În play-off ai nevoie" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat noi transferuri la FCSB. Campioana României vrea să se întărească până la încheierea perioadei de mercato din iarnă.

Patronul FCSB-ului a dezvăluit că a vorbit cu Mihai Stoica (60 de ani) pentru un atacant şi un fundaş central. În ceea ce îl priveşte pe atacant, acesta ar urma să vină chiar de luni.

Anunţul lui Gigi Becali despre noi transferuri la FCSB

“Mâine (n.r: luni) o să luăm un atacant. I-am spus lui MM să caute și un fundaș central. Eu i-am spus lui MM să aducă un fundaș central, ne trebuie un fundaș central, ca să avem. În play-off ai nevoie”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.

Andre Duarte, Ofri Arad şi Joao Paulo sunt cele 3 transferuri făcute de FCSB în această iarnă. Campioana României l-a cedat împrumut pe Dennis Politic la Hermannstadt.

Oţelul – FCSB 1-4

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.