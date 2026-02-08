Noi transferuri la FCSB! Gigi Becali a anunţat câţi jucători aduce: "În play-off ai nevoie" - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) a anunţat noi transferuri la FCSB. Campioana României vrea să se întărească până la încheierea perioadei de mercato din iarnă.
Patronul FCSB-ului a dezvăluit că a vorbit cu Mihai Stoica (60 de ani) pentru un atacant şi un fundaş central. În ceea ce îl priveşte pe atacant, acesta ar urma să vină chiar de luni.
Anunţul lui Gigi Becali despre noi transferuri la FCSB
“Mâine (n.r: luni) o să luăm un atacant. I-am spus lui MM să caute și un fundaș central. Eu i-am spus lui MM să aducă un fundaș central, ne trebuie un fundaș central, ca să avem. În play-off ai nevoie”, a declarat Gigi Becali pentru primasport.ro.
Andre Duarte, Ofri Arad şi Joao Paulo sunt cele 3 transferuri făcute de FCSB în această iarnă. Campioana României l-a cedat împrumut pe Dennis Politic la Hermannstadt.
Oţelul – FCSB 1-4
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-1, formaţia gălăţeană Oţelul, în etapa a 26-a din Liga 1.
Bucureştenii au început în ofensivă la Galaţi şi, după ocaziile lui Bîrligea, din minutul 2 şi Pantea, minutul 20, a căzut şi primul gol, dar marcat de Oţelul. Zhelev a înscris pentru gazde, în minutul 25, deschizând scorul şi dând speranţe tribunei. Însă oaspeţii au egalat în minutul 31, când Tănase i-a pasat excelent lui Bîrligea, iar acesta a marcat. Tănase a fost din nou servant pentru Bîrligea, în minutul 43 şi FCSB a intrat cu avantaj de un gol la pauză. Gazdele au rămas în zece din minutul 54, după eliminarea lui Zivulic pentru un fault la Bîrligea, iar elevii lui Charalambous nu au ratat momentul. Florin Tănase a pasat din nou decisiv, de data aceasta pentru Olaru, în minutul 66, pentru ca decarul roş-albaştrilor să reuşească să înscrie în minutul 79 ultimul gol al partidei.
Oţelul – FCSB s-a încheiat 1-4 şi bucureştenii sunt pe locul 8, cu 40 de puncte, la doar două puncte de ultimul loc de play-off. Oţelul e a zecea, cu 37 de puncte.
