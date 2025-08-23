Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Nu e echipă care să se bată la campionat”. Concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | „Nu e echipă care să se bată la campionat”. Concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus

„Nu e echipă care să se bată la campionat”. Concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus

Publicat: 23 august 2025, 9:25

Comentarii
Nu e echipă care să se bată la campionat”. Concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus

Jucătorii Rapidului, bucurie în timpul partidei cu Metaloglobus/ Sport Pictures

Marius Baciu a tras o concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a șaptea a Ligii 1. „Dina” Grameni și Elvir Koljic au marcat pentru trupa lui Costel Gâlcă în deplasarea de la Clinceni.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid se clasează pe locul secund în Liga 1, fiind neînvinsă după șapte etape disputate. Giuleștenii au 15 puncte, fiind la un punct distanță de liderul Universitatea Craiova, care are un meci în minus disputat. 

Concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus 

În ciuda clasării giuleștenilor, Marius Baciu nu-i vede pe aceștia în lupta la titlu din acest sezon de Liga 1. Fostul jucător a subliniat că jucătorii lui Costel Gâlcă nu au pus presiune pe cei de la Metaloglobus și s-au mulțumit cu rezultatul de pe tabela de marcaj.  

„Chinuitor, dar vezi ce înseamnă fotbal, punctele vorbesc, peste 2-3 zile se uită tot şi vor putea construi. Cum arată nu văd o echipă care sa se bată la campionat, Metaloglobus a jucat de au putut ei, dar s-au ridicat la nivelul jocului Rapidului. 

Rapidul azi nu prea… până la urmă e victorie, multe nu sunt de analizat. Nu poţi face diferenţa de Şelimbar – Sepşi care s-a jucat înainte şi ăsta, meci modest, foarte modest. Foarte greu în lupta la titlu. Nu am văzut să pună presiune, am văzut o echipă mulţumită”, a declarat Marius Baciu, conform primasport.ro. 

Reclamă
Reclamă

Costel Gâlcă a spus care este problema Rapidului, după 2-1 cu Metaloglobus 

Costel Gâlcă a oferit prima reacție după Metaloglobus – Rapid 1-2. Antrenorul giuleștenilor a spus care este problema echipei sale, la interviul de la finalul partidei. 

S-au retras pentru că și adversarul a pus presiune. La contra atacurile pe care le-am avut puteam să marcăm. A contat și golul primit în prima repriză. Trebuia să înscriem mai multe goluri, eram mult mai liniștiți. 

Trebuie să avem mai multă constanță, să controlăm jocul. În unele momente trebuie să temporizăm, ne grăbim uneori să marcăm cât mai repede. Săptămâna aceasta am pus foarte multă presiune pe centrăile în careu. 

Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"Observator a verificat ultima teorie conspiraţionistă: "Francezii ne fură aurul şi apa din Lacul Vidraru"
Reclamă

Noi trebuie să ne atingem obiectivele noastre. Trebuie să creștem în joc. Poate și terenul de astăzi a influențat puțin jocul nostru, dar am avut acțiuni prin care puteam să decidem jocul. Cu toate acestea, nu avem nicio scuză, trebuia să controlăm mult mai mult jocul. 

Deocamdată avem jucătorii noștri. Am mai spus-o și în alte dăți, vom vedea ce se va întâmpla până se va închide perioada de transferuri”, a spus Costel Gâlcă, la digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Observator
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe
9:51
Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu: „Mi-am dat seama de asta”
9:44
U Cluj – Dinamo, LIVE TEXT (21:30). Duel tare în Ardeal. Ambele echipe, neînvinse de trei runde. Echipele probabile
8:57
Andrea Mandorlini, prima reacție după revenirea la CFR Cluj: „Îmi pare rău pentru Dan Petrescu, nu e ușor”
8:44
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid. Ce se întâmplă cu Cristi Manea și Andrei Borza
8:27
Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland. Victorie clară în semifinale și parcurs excelent pentru româncă
8:18
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Vezi toate știrile
1 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 2 Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi” 3 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 4 Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva” 5 Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc” 6 Turcii au anunţat transferul lui Ianis Hagi! Ce salariu uriaş va avea la noua echipă
Citește și
Cele mai citite
UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplatUEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”