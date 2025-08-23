„Nu e echipă care să se bată la campionat”. Concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus - Antena Sport

Marius Baciu a tras o concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a șaptea a Ligii 1. „Dina” Grameni și Elvir Koljic au marcat pentru trupa lui Costel Gâlcă în deplasarea de la Clinceni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid se clasează pe locul secund în Liga 1, fiind neînvinsă după șapte etape disputate. Giuleștenii au 15 puncte, fiind la un punct distanță de liderul Universitatea Craiova, care are un meci în minus disputat.

Concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus

În ciuda clasării giuleștenilor, Marius Baciu nu-i vede pe aceștia în lupta la titlu din acest sezon de Liga 1. Fostul jucător a subliniat că jucătorii lui Costel Gâlcă nu au pus presiune pe cei de la Metaloglobus și s-au mulțumit cu rezultatul de pe tabela de marcaj.

„Chinuitor, dar vezi ce înseamnă fotbal, punctele vorbesc, peste 2-3 zile se uită tot şi vor putea construi. Cum arată nu văd o echipă care sa se bată la campionat, Metaloglobus a jucat de au putut ei, dar s-au ridicat la nivelul jocului Rapidului.

Rapidul azi nu prea… până la urmă e victorie, multe nu sunt de analizat. Nu poţi face diferenţa de Şelimbar – Sepşi care s-a jucat înainte şi ăsta, meci modest, foarte modest. Foarte greu în lupta la titlu. Nu am văzut să pună presiune, am văzut o echipă mulţumită”, a declarat Marius Baciu, conform primasport.ro.