"Nu mi-aş fi dorit" Reacţia lui Edi Iordănescu după ce Olimpiu Moruţan a acceptat să vină la Rapid! - Antena Sport

Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), a recunoscut că şi-ar fi dorit ca Olimpiu Moruţan (26 de ani) să rămână să evolueze în străinătate. Având în vedere sezonul fără realizări la Aris Salonic, Moruţan a acceptat să se transfere la Rapid. El va fi mai întâi împrumutat, până la sfârşitul sezonului, urmând ca giuleştenii să decidă dacă îl transferă definitiv după aceea. Transferul definitiv i-ar costa pe conducătorii Rapidului circa 2 milioane de euro.
Olimpiu Moruţan a fost unul dintre jucătorii-cheie ai României în perioada în care naţionala era antrenată de Edi Iordănescu. Moruţan a ratat EURO 2024 din pricina unei accidentări, Nicolae Stanciu, căpitanul României la EURO, preluând tricoul lui Moruţan, cel cu numărul 21, din respect pentru colegul său care a ratat Europeanul. Ianis Hagi a preluat atunci tricoul cu numărul 10 purtat în mod obişnuit de Nicolae Stanciu.
Edi Iordănescu: “Nu mi-aş fi dorit ca un jucător cu potenţialul lui Moruţan să revină în ţară”
“Îmi pare rău că, după această accidentare, din păcate, a trebuit să meargă împrumut în stânga și în dreapta, iar asta l-a afectat.
În condiții normale, eu nu mi-aș fi dorit ca un jucător cu potențialul lui Moruțan să revină în țară în acest moment.
Dar s-ar putea ca, în contextul lui, care e total diferit de al lui Radu Drăgușin, o revenire în campionatul nostru să îi facă bine, să se repună pe picioare și să reintre în circuitul echipei naționale”, a declarat Edi Iordănescu pentru digisport.ro.
Moruţan este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro. El a evoluat 24 de minute în meciul disputat ieri de Aris, şi pierdut, cu 1-0, în deplasare, cu Larissa. Moruţan a fost notat de către site-ul de specialitate flashscore.ro cu numai 5.8 pentru evoluţia sa din această partidă.
Venirea lui Moruţan la Rapid este rezolvată în procent de 98-99%, anunţa impresarul Giovanni Becali, care a intermediat mutarea. Gigi Becali l-a vrut şi el la FCSB. Becali a încasat 4.1 milioane de euro în schimbul lui Moruţan de la Galatasaray în vara lui 2021.
