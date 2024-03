„Nu pleacă, Gigi îi dă și-o primă” Reacţie surprinzătoare după anunţul care a produs un "cutremur" la FCSB! - Antena Sport

Reclamă

E greu de jucat la Steaua (n.r. FCSB). E pierdere foarte mare Radunovic. Enorm. Da, l-aș ține și i-aș dubla și contractul”, a spus Dumitru Dragomir la fanatik.ro.

„Aşa nu se poate!” Mihai Stoica, răspuns după dezvăluirea „bombă” făcută de Risto Radunovic: „Gigi Becali nu a fost de acord!”

Mihai Stoica a venit cu un răspuns după dezvăluirea „bombă” făcută de Risto Radunovic. Fundaşul muntenegrean în vârstă de 31 de ani a anunţat că vrea să plece de la FCSB, la finalul sezonului, iar preşedintele Consiliului de Administraţie al roş-albaştrilor a avut o reacţie categorică.

„Vreau să câștig campionatul și să plec!”, a spus Risto Radunovic imediat după partida FCSB – Sepsi, scor 2-1, din prima etapă a play-off-ului Ligii 1. Gigi Becali s-a amuzat când l-a auzit şi l-a ironizat: „Cu ce pleci, cu trenul sau cu autobuzul?”.

„MM” Stoica a precizat că Radunovic îşi doreşte un salariu mai mare la vicecampioana României, dar că s-a lovit de refuzul lui Gigi Becali. Dacă nu se ajunge la un acord, sunt şanse mari ca experimentatul fundaş să plece de la FCSB.

„Declaraţia lui a fost cumva scoasă din context. El a spus că va încerca să găsească o soluţie. Dacă va găsi o ofertă bună, cu siguranţă va pleca. Dacă nu, noi vom face o propunere pentru prelungirea contractului, care nu se termină în vară, ci în iarnă. Sunt foarte puţini jucători care se mută în iarnă. Lui Andrei Vlad i se termină şi lui contractul în iarna asta.

Eu l-aş ţine şi discuţia asta am demarat-o de multe ori cu Gigi şi la un moment dat am avut o discuţie cu Risto, dar poate a uitat. Risto a cerut o mărire a contractului aflat în derulare, iar Gigi nu a fost de acord”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro. „Este cel mai bun fundaş stânga din România” În 2021, Radunovic a semnat un contract valabil pentru 3 ani cu roş-albaştrii. A fost activată şi o clauză de prelungire cu încă un sezon, dar salariul lui Risto a rămas neschimbat – 11.000 de euro pe lună. „Pentru mine este cel mai bun fundaş stânga din România din ultimii ani şi nu vreau să mă gândesc că nu va prelungi, dar există şi posibilitatea ca el să nu prelungească. Indiferent de ce declaraţie a dat Risto, el este o persoană foarte importantă în vestiar. Toată lumea vrea să plece (n.r. – la mai bine) şi Risto vrea să plece la mai bine. Şi eu aş pleca la Inter, dar nu mă ia nimeni. Risto se simte apreciat de noi. În momentul în care negociază salariul şi semnează se consideră mulţumit cu ce a semnat. Că vrei să-ţi măreşti un contract în derulare şi eu aş vrea să fac asta… Gigi dă banii. Eu i-am explicat <<A mărit la Olaru, a mărit la Coman, înseamnă că vrea să ia bani pe ei>>. Nu se poate ca fiecare fotbalist să vină să îţi bată la uşă că vrea mărire de salariu. Nu se poate. Sunt pro-prelungirea contractului lui Radunovic şi nu sunt doar eu, ci şi antrenorii, şi coechipierii”, a mai spus „MM”. Risto Radunovic, dezvăluire „bombă” după FCSB – Sepsi 2-1: „Vreau să câștig campionatul și să plec!” Risto Radunovic a făcut o dezvăluire „bombă” după FCSB – Sepsi 2-1. Fundașul din echipa lui Elias Charalambous a vorbit sincer despre viitorul său la echipa roș-albastră. Reclamă

Fundașul a contribuit la golul marcat de Alexandru Băluță, în victoria roș-albaștrilor de pe Arena Națională. Meciul dintre FCSB și Sepsi a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Risto Radunovic a dezvăluit faptul își dorește să plece în vară de la FCSB, după ce va câștiga titlul de campion cu echipa pregătită de Elias Charalambous.

„Începem playoff-ul cu dreptul. Mă bucur că am ajutat echipa. Mă bucur că am obținut victoria în această seară cu suporterii noștri. Au făcut sacrificii pentru noi, iar noi nu am dat totul (n.r. referitor la înfrângerea cu Rapid).

Am arătat caracter, nu am pierdut moralul, am profitat de faptul că Rapid a pierdut puncte. După pauza echipelor naționale ne așteaptă meciuri grele.

Coman a jucat foarte bine, e meritul lui! Toată echipa a jucat bine, mă bucur pentru asta.

Sincer să fiu, îmi doresc să câștig campionatul și să plec. Încă nu am vorbit cu nimeni, dar vreau să câștig campionatul și să plec!”, a spus Risto Radunovic.

