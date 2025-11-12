Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho

Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho

Andrei Nicolae Publicat: 12 noiembrie 2025, 11:19

Comentarii
Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho

Toni Petrea și Bogdan Argeș Vintilă, în timpul unui meci / Sport Pictures

Conducerea de la Universitatea Craiova începe să contureze staff-ul tehnic în jurul principalului Filipe Coelho, iar recent oficialii au luat o decizie cu privire la cine va fi secund. Toni Petrea, tehnicianul care a adus ultima Cupă a României din palmaresul celor de la FCSB, urmează să vină în Bănie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Filipe Coelho va avea astfel coleg pe bancă un fost antrenor de la una dintre marile rivale ale oltenilor. Ultima dată, Petrea a ocupat postul de director tehnic la Daco-Getica, de unde a plecat la finalul sezonului trecut.

Toni Petrea, secund la Universitatea Craiova

Potrivit informațiilor fanatik.ro, antrenorul de 50 de ani urmează să se alăture staff-ului lui Filpe Coelho, care va fi prezentat oficial miercuri, de la 12:00. Pe lângă Petrea, din echipa portughezului vor mai face parte Daniel Tudor (antrenor cu portarii), Bogdan Merișanu (preparator fizic) și încă o persoană din Portugalia.

În cele două perioade petrecute ca principal la FCSB, tehnicianul născut la Brăila a câștigat Cupa României din 2020 după o finală contra lui Sepsi. În 2021 și 2022, Petrea a fost vicecampion cu roș-albaștrii, când titlul a fost cucerit de CFR Cluj.

Nici în perioada de antrenorat, nici în cea de jucător, Petrea nu a avut vreo tangență cu fotbalul din Bănie. Când evolua pe gazon, viitorul secund de pe Ion Oblemenco a bifat în CV echipe precum Rapid, Juventus București sau FC Snagov.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Observator
Fraţii Mocanu ar putea face "schema Alina Bica" în Italia, pentru a scăpa de tot de închisoare
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
13:12
Joan Laporta a rupt tăcerea, după scandalul provocat de Lamine Yamal la naţională: “Acţionăm în interesul Barcelonei”
13:11
El este “marea dezamăgire” de la Interul lui Cristi Chivu. Verdictul devastator dat de Gazzetta dello Sport
12:43
“Nu pot să promit titlul” Filipe Coelho a fost prezentat la Universitatea Craiova! Ce întrebare l-a iritat
12:29
“Vârsta nu iartă pe nimeni”. Un fost șef de echipă din F1 i-a prezis viitorul lui Fernando Alonso
11:46
Novak Djokovic, avertisment pentru Jannik Sinner: “Acel nor îl va urmări pentru tot restul carierei”
11:38
Oklahoma City Thunder a defilat cu Golden State Warriors. Shai Gilgeous-Alexander, cel mai bun marcator
Vezi toate știrile
1 A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club 2 FotoGestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express! 3 Fotbalist, băut la antrenamentul FCSB-ului. Mihai Stoica: “Nu putea să stea în picioare!” 4 Unde a fost surprins Mirel Rădoi în momentul în care Universitatea Craiova anunţa noul antrenor 5 Scandal la naționala Spaniei. Starul Lamine Yamal, scos din lot de Luis de la Fuente 6 Umilitor! Cum au tratat ziarele din Portugalia numirea lui Coelho la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România