Fostul antrenor de la FCSB vine pe banca Universității Craiova. Cine va fi secundul lui Filipe Coelho - Antena Sport

Conducerea de la Universitatea Craiova începe să contureze staff-ul tehnic în jurul principalului Filipe Coelho, iar recent oficialii au luat o decizie cu privire la cine va fi secund. Toni Petrea, tehnicianul care a adus ultima Cupă a României din palmaresul celor de la FCSB, urmează să vină în Bănie.

Filipe Coelho va avea astfel coleg pe bancă un fost antrenor de la una dintre marile rivale ale oltenilor. Ultima dată, Petrea a ocupat postul de director tehnic la Daco-Getica, de unde a plecat la finalul sezonului trecut.

Toni Petrea, secund la Universitatea Craiova

Potrivit informațiilor fanatik.ro, antrenorul de 50 de ani urmează să se alăture staff-ului lui Filpe Coelho, care va fi prezentat oficial miercuri, de la 12:00. Pe lângă Petrea, din echipa portughezului vor mai face parte Daniel Tudor (antrenor cu portarii), Bogdan Merișanu (preparator fizic) și încă o persoană din Portugalia.

În cele două perioade petrecute ca principal la FCSB, tehnicianul născut la Brăila a câștigat Cupa României din 2020 după o finală contra lui Sepsi. În 2021 și 2022, Petrea a fost vicecampion cu roș-albaștrii, când titlul a fost cucerit de CFR Cluj.

Nici în perioada de antrenorat, nici în cea de jucător, Petrea nu a avut vreo tangență cu fotbalul din Bănie. Când evolua pe gazon, viitorul secund de pe Ion Oblemenco a bifat în CV echipe precum Rapid, Juventus București sau FC Snagov.