Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu prea e normal". Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt

“Nu prea e normal”. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt

Publicat: 10 noiembrie 2025, 11:37

Comentarii
Nu prea e normal. Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt

Jucătorii FCSB-ului, în timpul meciului cu Hermannstadt/ Sport Pictures

Basarab Panduru a oferit o reacţie fermă după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Fostul internaţional s-a declarat surprins de schimbările făcute la formaţia campioană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Pandi” a declarat că rezultatul a fost unul surprinzător, prin prisma înlocuirilor de la FCSB. Dennis Politic a marcat golul egalizator în minutul 90+3.

Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt

Fostul căpitan de la Dinamo a fost trimis în teren în minutul 85, atunci când a fost înlocuit David Miculescu. La pauză, Daniel Bîrligea i-a luat locul Mihai Lixandru, iar în minutul 61, Alexandru Stoian l-a înlocuit pe Ionuţ Cercel. Opt minute mai târziu, Octavian Popescu a intrat în locul lui Mamadou Thiam.

Basarab Panduru a remarcat înlocuirile efectuate la FCSB, cât şi faptul că unor jucători le-au fost schimbate locurile din teren, pe parcursul meciului.

“Nebunie de meci rezultatul ăsta de 3-3. Când te uiţi la început şi te uiţi la sfârşit şi vezi toate mişcările făcute, te miri că reuşeşte să egaleze pe final. La ce schimbări s-au făcut, mai corect era să piardă FCSB-ul!

Reclamă
Reclamă

Să-l iei din extremă stângă de Cisotti, să-l treci prin mijloc şi să-l pui fundaş dreapta, nişte lucruri inimaginabile. Uitându-te la lucrurile astea, te gândeşti, ce se întâmplă? Parcă nu prea e normal”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

FCSB a rămas pe locul nouă în Liga 1, cu 20 de puncte, după remiza cu Hermannstadt. Campioana e la cinci puncte distanţă de ultima echipă clasată pe loc de play-off, Farul.

Tânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meciTânărul care a provocat tragedia din Dolj ar fi stat pe telefon. Era fotbalist şi mergea la meci
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Alex Dobre convocarea la naţională pentru meciurile cu Bosnia şi San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Observator
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
Fanatik.ro
Sporuri uriașe date de o companie de stat cu pierderi de milioane de lei. Deficitul de la fondul de salarii, acoperit prin subvenții de la buget
12:43
“Trăiesc un coşmar”. Lewis Hamilton, la pământ după dezastrul din Marele Premiu al Braziliei
12:41
Lionel Messi s-a întors pe Camp Nou! Mesajul emoţionant al argentinianului: “Cea mai fericită persoană din lume”
12:22
“Tai în carne vie!” Gigi Becali, avertisment dur pentru Mihai Stoica: “Am ajuns să fac anomalii”
12:19
Gigi Becali, după ce a auzit că Mirel Rădoi pleacă de la Craiova: “Poate-l iau eu. Vine şi îşi dă demisia a doua zi”
12:02
Gigi Becali, decizie fără precedent în privinţa lui Daniel Bîrligea. Ce s-a întâmplat după meciul cu Hermannstadt
11:40
“Poate sunt eu tâmpit” Marius Şumudică, discurs furibund la adresa lui Mirel Rădoi: “Instabilitate psihică”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 3 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 4 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 5 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 6 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România