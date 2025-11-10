"Nu prea e normal". Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt - Antena Sport

Basarab Panduru a oferit o reacţie fermă după ce FCSB a remizat cu Hermannstadt, scor 3-3, în etapa a 16-a din Liga 1. Fostul internaţional s-a declarat surprins de schimbările făcute la formaţia campioană.
“Pandi” a declarat că rezultatul a fost unul surprinzător, prin prisma înlocuirilor de la FCSB. Dennis Politic a marcat golul egalizator în minutul 90+3.
Basarab Panduru, surprins de ce s-a întâmplat la FCSB în meciul cu Hermannstadt
Fostul căpitan de la Dinamo a fost trimis în teren în minutul 85, atunci când a fost înlocuit David Miculescu. La pauză, Daniel Bîrligea i-a luat locul Mihai Lixandru, iar în minutul 61, Alexandru Stoian l-a înlocuit pe Ionuţ Cercel. Opt minute mai târziu, Octavian Popescu a intrat în locul lui Mamadou Thiam.
Basarab Panduru a remarcat înlocuirile efectuate la FCSB, cât şi faptul că unor jucători le-au fost schimbate locurile din teren, pe parcursul meciului.
“Nebunie de meci rezultatul ăsta de 3-3. Când te uiţi la început şi te uiţi la sfârşit şi vezi toate mişcările făcute, te miri că reuşeşte să egaleze pe final. La ce schimbări s-au făcut, mai corect era să piardă FCSB-ul!
Să-l iei din extremă stângă de Cisotti, să-l treci prin mijloc şi să-l pui fundaş dreapta, nişte lucruri inimaginabile. Uitându-te la lucrurile astea, te gândeşti, ce se întâmplă? Parcă nu prea e normal”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.
FCSB a rămas pe locul nouă în Liga 1, cu 20 de puncte, după remiza cu Hermannstadt. Campioana e la cinci puncte distanţă de ultima echipă clasată pe loc de play-off, Farul.
