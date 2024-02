"O crasă lipsă de respect!" FCSB se revoltă după schimbarea din play-off decisă de LPF: "Nu e normal! Am zis NU" - Antena Sport

„O crasă lipsă de respect!” FCSB se revoltă după schimbarea din play-off decisă de LPF: „Nu e normal! Am zis NU”

„Astăzi am primit. Eu nu înțeleg de ce e o așa crasă lipsă de respect. Auzisem, pe surse, că se va introduce o etapă intermediară. L-am rugat pe Valeriu Argăseală să se intereseze. A sunat săptămâna trecută, am fost și eu de față. Am spus că nu se introduce.

Acum patru zile am primit o întrebare. Sunteți de acord să se introducă o etapă intermediară? Am zis nu! Nu e normal. Eu am făcut deja programul de pregătire estivală. Nu suntem de acord.

Azi m-au informat, încă nu e oficial, dar se va introduce etapă intermediară după etapa cu numărul 5. De ce ne-ați mai întrebat? Poate sunt unii care vor să meargă în vacanță mai repede. Etapele 5, 6 și 7 vor fi legate.

De ce să nu se introducă acum sau săptămâna trecută etapă? Edi a făcut discuția în decembrie și nu s-a făcut nimic. Pentru ce?! Dacă tot o ceri în decembrie, hai să ne așezăm la masă și să discutăm. Le plac vacanțele…”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

FCSB are 10 puncte avans faţă de CFR Cluj şi Rapid şi este sigură că va intra în play-off de pe primul loc. Roş-albaştrii mai au de jucat trei meciuri din sezonul regulat.

Cum arată clasamentul Ligii 1 cu 3 etape înainte de finalul sezonului regular Lupta pentru ultimul loc din play-off se anunţă a fi una extrem de dură. De la Hermannstadt, care se află pe locul 6, până la Sepsi, ocupanta locului 10, sunt doar 3 puncte. Totul se va juca în ultimele 3 etape din sezonul regular. Cu victoria obţinută în faţa Rapidului, Poli Iaşi s-a distanţat la 8 puncte de Dinamo, care se află pe primul loc retrogradabil direct. 1. FCSB – 58 de puncte

2. Rapid – 48 de puncte

3. CFR Cluj – 48 de puncte

4. Universitatea Craiova – 42 de puncte

5. Farul – 41 de puncte

6. Hermannastatd – 37 de puncte

7. UTA – 37 de puncte

8. Petrolul – 35 de puncte

9. Universitatea Cluj – 35 de puncte

10. Sepsi – 34 de puncte

11. Oţelul – 32 de puncte

12. FC U Craiova – 30 de puncte

13. Poli Iaşi – 30 de puncte

14. FC Voluntari – 27 de puncte

15. Dinamo – 22 de puncte

16. FC Botoşani – 20 de puncte Programul ultimelor 3 etape din sezonul regular Ultimele 3 etape din sezonul regular al Ligii 1 se anunţă de foc. Se pot modifica lucrurile atât la lupta la titlu, la lupta pentru ultimul loc din playoff, dar şi în cea pentru evitarea retrogradarii. Cele mai tari meciuri ale finalului de sezon sunt Universitatea Craiova – Rapid, Farul – CFR Cluj şi, în ultima etapă a sezonului regular va fi derby-ul din Giuleşti dintre Rapid şi FCSB. Etapa a 28-a FC U Craiova – Poli Iaşi

Dinamo – Hermannstadt

Oţelul Galaţi – CFR Cluj

Universitatea Cluj – Farul

Rapid – UTA

FC Botoşani – Sepsi

Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova

FC Voluntari – FCSB Etapa a 29-a Poli Iaşi – Dinamo

UTA – FC U Craiova

Hermannstadt – Oţelul Galaţi

Farul – CFR Cluj

Universitatea Cluj – FC Botoşani

FCSB – Petrolul

Sepsi – FC Voluntari

Universitatea Craiova – Rapid

Etapa a 30-a

CFR Cluj – Hermannstadt

Oţelul – Poli Iaşi

Dinamo – UTA

FC U Craiova – Universitatea Craiova

Rapid – FCSB

Petrolul – Sepsi

FC Voluntari – Universitatea Cluj

FC Botoşani – Farul

