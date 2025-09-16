O legendă din Bănie debordează de încredere: "E anul Craiovei". Ce a spus despre șansele la titlu și grupa UECL - Antena Sport

Gică Craioveanu, fostul jucător al ultimei echipe din Craiova care a cucerit un titlu de campioană, este convins că formația lui Mirel Rădoi are atuurile necesare pentru a ridica trofeul Ligii 1 deasupra capului la finalul acestui sezon. În plus, el a oferit și o predicție legată de parcursul alb-albaștrilor în grupa Conference League, acolo unde urmează să își facă debutul în fața lui Rakow.
Universitatea Craiova are până acum un parcurs excelent în campionat, acolo unde nu a pierdut după primele nouă etape.
Gică Craioveanu: “Vreau să mai văd un titlu înainte să mor”
Craioveanu este de părere că “leii din Bănie” au devenit în prezent un grup unit, care are toate șansele să câștige campionatul. Deși s-a ferit să menționeze care vor fi contracandidatele la titlu ale oltenilor, emblema din Craiova a menționat că FCSB și CFR Cluj, două dintre echipele alături de care s-au luptat la titlu în ultimii ani, nu sunt în formă. Cât despre parcursul din Conference League, Craioveanu crede că trupa lui Rădoi va ieși din grupe, iar singurele dueluri în care nu e favorită sunt cele cu Fiorentina și Crystal Palace.
“În Europa o să facem 7-10 puncte, dacă Fiorentina, care este o echipă bună și atât, și Crystal Palace sunt favorite… O să facem 7-10 puncte cu siguranță, ne calificăm mai departe, am încredere că anul acesta este anul Craiovei.
Le-am zis că vreau să mai văd un titlu înainte să mor. Sunt printre ultimii care a luat titlul cu Craiova, nu aș vrea să mă duc pe lumea cealaltă fără să ia Craiova campionatul. Am 57 de ani, mă gândesc la orice, vreau să mai prind un titlu.
Craiova arată bine ca grup, ca echipă, înainte arăta bine ca individualități, dar până la urmă grupul te scoate înainte. FCSB nu arată bine, CFR la fel. E devreme să spunem cu cine se luptă Craiova la titlu, o să fie echipe care mai intră în luptă“, a spus fostul jucător din Bănie, potrivit gsp.ro.
Universitatea Craiova are șapte victorii și două egaluri după aproape o treime din sezonul regular, iar programul din Conference League arată în felul următor:
Etapa 1: Rakow – Universitatea Craiova (2 octombrie 2025, 22:00)
Etapa 2: Universitatea Craiova – Noah (23 octombrie 2025, 22:00)
Etapa 3: Rapid Viena – Universitatea Craiova (6 noiembrie 2025, 22:00)
Etapa 4: Universitatea Craiova – Mainz (27 noiembrie 2025, 19:45)
Etapa 5: Universitatea Craiova – Sparta Praga (11 decembrie 2025, 19:45)
Etapa 6: AEK Atena – Universitatea Craiova (18 decembrie 2025, 22:00)
