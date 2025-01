"O săptămână urâtă. Nu m-am simţit niciodată aşa la fotbal!" Constantin Budescu răsuflă uşurat după Gloria Buzău - Unirea Slobozia 3-0 - Antena Sport

Constantin Budescu este jucătorul Gloriei Buzău / Profimedia Constantin Budescu răsuflă uşurat după meciul Gloria Buzău – Unirea Slobozia, scor 3-0, din etapa a 23-a a Ligii 1. Mijlocaşul ultimei clasate a contribuit la victoria echipei lui Eugen Neagoe. Buzoienii au pus capăt unei serii de patru înfrângeri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Budescu a fost un car de nervi etapa trecută, cu U Cluj, şi a cerut rejucarea partidei. A acuzat în termeni duri arbitrajul şi a fost reclamat la Comisii. Constantin Budescu răsuflă uşurat după Gloria Buzău – Unirea Slobozia 3-0 Mijlocaşul de 35 de ani a oferit un assist neaşteptat în meciul cu Slobozia. I-a pasat lui Alexandru Işfan, care şi-a dorit apoi să centreze – mingea trimisă de el l-a surprins pe portar şi a ajuns sub transversală. „În sfârşit. După multe înfrângeri, am avut şi mult ghinion, dar important e ce o să facem de aici încolo. Nu am avut şansă în multe meciuri, mi se pare că jucăm totul sau nimic. E doar un meci, a fost un meci frumos, între două echipe nou-promovate. Se pare că lumea a avut la ce să se uite, chiar şi la astea două echipe nou-promovate. Un meci spectaculos şi ne bucurăm că am câştigat noi meciul. Reclamă

I-am spus, de acum să nu se mai gândească la şut, doar la centrare. Că doar aşa dă goluri multe! Am înscris şi eu aşa, dintr-o centrare. Importante e că a marcat, mă bucur pentru el. Chiar am discutat cu el, are şi un pic de neşansă, dar sper ca pe viitor să nu mai rateze, asta e meseria lui. Eu încerc să îi pasez.

Îmi place mai mult să pasez, chiar nu aveam nicio pasă de gol înainte de meciul ăsta. Nici acum nu ştiu dacă se pune. Suntem în continuare într-o situaţie delicată.

O săptămână tristă, urâtă, nu m-am simţit niciodată aşa la fotbal. Am fost dezamăgit. Important e ce avem de făcut de acum încolo. Era un meci important pentru noi, jucam cu o echipă contracandidată„, a declarat Constantin Budescu la digisport.ro.

