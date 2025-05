Octavian Popescu, în extaz după "dubla" din FCSB - Dinamo 3-1: "Au fost goluri grele" - Antena Sport

Octavian Popescu a oferit prima reacţie, după ce a marcat o „dublă” în derby-ul dintre FCSB şi Dinamo, încheiat cu scorul de 3-1. Mijlocaşul campioanei s-a declarat extrem de bucuros de victoria obţinută de campioană împotriva marii rivale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Octavian Popescu a reuşit să marcheze primele goluri, după o pauză de şapte luni. Mijlocaşul a punctat în minutele 26, respectiv 36, celălalt gol al roş-albaştrilor fiind marcat de Daniel Bîrligea.

Octavian Popescu, în extaz după „dubla” din FCSB – Dinamo 3-1

Octavian Popescu reuşise să marcheze ultima dată pe 6 octombrie, într-un meci cu Gloria Buzău, în care de altfel a înscris o „dublă”.

„Sunt bucuros că am reuşit să marchez două goluri şi că am fost cel mai bun. Am jucat doar 45 de minute, dar am timp. Mă bucur că am putut să ajut echipa. Au fost nişte goluri grele, nu au fost aşa uşoare.

În ultimele meciuri cu Dinamo am reuşit să dau un gol sau un assist şi mă bucur că am reuşit şi în seara asta.