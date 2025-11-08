Alex Musi l-a contrazis pe Robert Ilyeş, după ce antrenorul lui Csikszereda a făcut praf arbitrajul! - Antena Sport

Alex Musi (21 de ani) nu a fost de acord cu antrenorul lui Csikszereda, care a criticat dur arbitrajul de la meciul câştigat de Dinamo cu 4-0 cu ciucanii. Central la această partidă a fost Iuliana Demetrescu.

Musi a susţinut după meci că a fost faultat la faza la care Iuliana Demetrescu a dictat penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul. Iuliana Demetrescu a văzut la VAR acea fază.

Alex Musi, după ce Robert Ilyeş a făcut praf arbitrajul Iulianei Demetrescu: “E penalty, m-a lovit”

“Ne-am făcut treaba, am făcut ce ne-a cerut Mister. Ne-am făcut jocul, am jucat fotbal. S-a auzit (n.r: contactul la penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul). Fundașul lor central a spus că s-a auzit, că m-a lovit. Pentru mine, e penalty.

Mereu e loc de mai bine. Eu vreau să muncesc la antrenamente, să-mi văd de treaba mea, să fiu cum am fost până acum și, cu siguranță, vor veni și rezultatele”, a declarat Alex Musi pentru digisport.ro.

Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo – Csikszereda 4-0: “Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989”

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a făcut praf brigada de arbitri, condusă de Iuliana Demetrescu. Ilyeş a susţinut că Dinamo nu trebuia să primească penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul.