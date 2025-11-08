Alex Musi l-a contrazis pe Robert Ilyeş, după ce antrenorul lui Csikszereda a făcut praf arbitrajul! - Antena Sport

Închide meniul
Alex Musi l-a contrazis pe Robert Ilyeş, după ce antrenorul lui Csikszereda a făcut praf arbitrajul!

Alex Musi l-a contrazis pe Robert Ilyeş, după ce antrenorul lui Csikszereda a făcut praf arbitrajul!

Alex Musi l-a contrazis pe Robert Ilyeş, după ce antrenorul lui Csikszereda a făcut praf arbitrajul!

Publicat: 8 noiembrie 2025, 20:13

Alex Musi l-a contrazis pe Robert Ilyeş, după ce antrenorul lui Csikszereda a făcut praf arbitrajul!

Alex Musi, într-o conferinţă de presă

Alex Musi (21 de ani) nu a fost de acord cu antrenorul lui Csikszereda, care a criticat dur arbitrajul de la meciul câştigat de Dinamo cu 4-0 cu ciucanii. Central la această partidă a fost Iuliana Demetrescu.

Musi a susţinut după meci că a fost faultat la faza la care Iuliana Demetrescu a dictat penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul. Iuliana Demetrescu a văzut la VAR acea fază.

Alex Musi, după ce Robert Ilyeş a făcut praf arbitrajul Iulianei Demetrescu: “E penalty, m-a lovit”

“Ne-am făcut treaba, am făcut ce ne-a cerut Mister. Ne-am făcut jocul, am jucat fotbal. S-a auzit (n.r: contactul la penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul). Fundașul lor central a spus că s-a auzit, că m-a lovit. Pentru mine, e penalty.

Mereu e loc de mai bine. Eu vreau să muncesc la antrenamente, să-mi văd de treaba mea, să fiu cum am fost până acum și, cu siguranță, vor veni și rezultatele”, a declarat Alex Musi pentru digisport.ro.

Ilyeş a făcut praf arbitrajul după Dinamo – Csikszereda 4-0: “Penibil, mă gândeam că ne-am întors în 1989”

Antrenorul lui Csikszereda, Robert Ilyeş (51 de ani), a făcut praf brigada de arbitri, condusă de Iuliana Demetrescu. Ilyeş a susţinut că Dinamo nu trebuia să primească penalty-ul din care Karamoko a deschis scorul.

Ilyeş a avut cel mai dur discurs la adresa arbitrajului de când Csikszereda a promovat în Liga 1.

“Din păcate, o înfrângere. Clar au fost mai buni. În a doua repriză chiar au dominat şi au marcat 3 goluri.

Ceea ce mă supără… nu pot să accept cum au primit acel penalty. Nu pot să accept aşa ceva.

Senatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţiştiSenatorul cu zece clase, prins din nou în trafic fără permis. Acesta a încercat să fugă de poliţişti
La faza următoare are arcada spartă şi nu o cheamă la VAR. Domnul Claudiu Marcu cred că era la toaletă de n-a chemat-o pe doamna Iuliana să vadă faza, altfel nu-mi explic. Asta în prima repriză, în a doua repriză n-a mai contat.

Nu accept aşa ceva. Arbitraj penibil. Efectiv mie mi-e ruşine.

Din păcate Mirel Rădoi a avut dreptate. Noi, în loc să lăsăm jocul bărbăteşte… Nu există contact, pe ce bază dai penalty?

(n.r: despre discuţia pe care a avut-o cu arbitrii) Am explicat, cum poţi să dai penalty când n-a fost contact? N-am nimic cu Dinamo, jos pălăria. În prima repriză mă gândeam că ne-am întors în 1989, când echipa Miliţiei era ajutată”, a declarat Robert Ilyeş pentru sursa citată mai sus.

Dinamo – Csikszereda 4-0

Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii 1. Dinamo ocupă locul trei în clasament, cu 30 de puncte, cu două mai puţine decât FC Botoşani şi FC Rapid. Csikszereda este pe 14, cu 13 puncte.

Au marcat: Karamoko ’19 (penalty), ’50, Musi ’60 şi Soro ’83.

Înainte de startul partidei a avut loc un moment de reculegere în memoria lui Emeric Ienei.

Meciul a început cu o mică întârziere din cauza problemelor tehnice legate de brigada de arbitri.

