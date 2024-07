Ofertă de ultim moment pentru un titular de la FCSB! Preţul cerut imediat de Gigi Becali - Antena Sport

A stat 4 ani la noi, se confundă cu a doua era a lui FCU. A participat la renaşterea clubului. A trebuit să îi dăm drumul. Merita să facă un pas înainte. La FCSB are oportunităţi. Ne-am păstrat jumătate din drepturile economice.

Am făcut o afacere bună. Chiar dacă suma de transfer nu este una pe măsura aşteptărilor şi pe măsura valorii pe care eu consider că o are Baeten. Joacă pe 6-7 posturi. Pe termen mediu şi lung vom câştiga. Mâine pleacă la Bucureşti”, a spus Mititelu.

Belgianul de 27 de ani este cotat la 550.000 de euro şi a fost jucătorul Craiovei în perioada 2020-2024. În Liga 1, el şi-a trecut în cont 97 de meciuri, în care a marcat 17 goluri şi a oferit şi 11 pase decisive.