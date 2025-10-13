Oferta pe care a făcut-o acum Gigi Becali pentru Mario Tudose, după cea de 1 milion de euro! - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) nu renunţă la Mario Tudose (20 de ani), jucător cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 700.000 de euro.

Gigi Becali a dezvăluit că le-a “pus pe masă” 1 milion de euro celor de la FC Argeş, dar oferta nu a fost acceptată, în cele din urmă, de piteşteni în vară. Acum a spus că a scăzut preţul, la numai 500.000 de euro.

Supărat că nu l-a luat de prima dată, Gigi Becali a scăzut la jumătate oferta pentru Mario Tudose

“Voi mă cunoaşteţi. Fiţi atenţi, nea Spiru a murit acum, avea 106 ani. Tata dacă oaia nu era frumoasă nu o ţinea. Era o oaie care era cea mai urâtă, dar făcea cel mai bun lapte. A venit nea Spiru, i-a cerut o mie (n.r: de lei). ‘Ia-o azi cu 1.000 că dacă vii mâine o să-ţi cer 1.100’. A plecat, a venit a doua zi. ‘1.100’. A plecat. ‘Hai, mă, lasă’. ‘Mâine 1.200’. Până la urmă a cumpărat oaia cu 1.300. ‘Dacă nu dai banii azi, nu o mai iei’.

Dacă eu tot am învăţat de la tata. Eu am luat de la el deprinderile. Ti-am dat 1 milion (n.r: pe Mario Tudose). Banii sunt la Gigi Becali. Nu faci ce zice împăratul, la revedere.

Acum să vedem, poate îi dau 500 (n.r: de mii, în schimbul lui Tudose). Exact aşa e”, a spus Gigi Becali pentru fanatik.ro.