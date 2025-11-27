Max Verstappen știa că Lando Norris și Oscar Piastri vor fi descalificați în Las Vegas: "O gafă imensă" - Antena Sport

Închide meniul
Max Verstappen știa că Lando Norris și Oscar Piastri vor fi descalificați în Las Vegas: “O gafă imensă”

Andrei Nicolae Publicat: 27 noiembrie 2025, 14:09

Comentarii
Verstappen, Norris și Piastri, pe podium / Profimedia

Descalificarea lui Lando Norris și Oscar Piastri din Las Vegas e în continuare un subiect extrem de discutat în lumea “Marelui Circ”, iar Jos Verstappen, tatăl pilotului de la Red Bull, s-a pronunțat și el în acest sens. Olandezul de 53 de ani a declarat că ce s-a întâmplat în Statele Unite poate avea doar două ipoteze în spate, dar și că Max a anticipat ce urma să se întâmple.

Lupta la titlu din Formula 1 a fost “aruncată în aer” după Marele Premiu din Las Vegas, unde Norris și Piastri au fost descalificați în urma unor nereguli găsite la podeaua monoposturilor lor. În momentul de față, între cei doi piloți McLaren și Max Verstappen sunt separați de doar 24 de puncte, cu 58 pus e în joc în ultimele două Grand Prix-uri, cele din Qatar și Abu Dhabi.

Jos Verstappen: “De ce ar forța limitele atât de mult?”

Înainte de Marele Premiu din Qatar care va avea loc în acest weekend, Jos Verstappen, tatăl lui Max, a vorbit despre descalificarările din SUA. Fostul pilot crede că ce s-a întâmplat cu monoposturle McLaren este fie o cauză a erorii umane, fie un eșec prin prisma dorinței constructorilor de a forța prea mult victoria.

Potrivit unui document de pe site-ul FIA, cele două mașini McLaren au depășit limita de uzură la podea. Placa de sub podea analizată a fost măsurată, iar în cazul ambelor mașini a fost mai mică de 9 mm, sub limita permisă de regulament. Cei doi au fost chemați de comisari să dea explicații și au fost descalificați, o veste care a fost anticipată de Max Verstappen.

O adevărată greșeală din partea lui McLaren. E o gafă imensă. De ce ar forța limitele atât de mult? Poate a fost o greșeală sau poate au trebuit să o facă, pentru că altfel monopostul nu ar fi peformat atât de bine.

McLaren nu își mai permite greșeli. Acum vor avea și mai multe emoții. Am vorbit puțin cu Max înainte să plecăm de pe circuit. Știa deja că vor fi descalificați“, a spus Jos Verstappen, potrivit mundodeportivo.com.

Cu două curse și un sprint înainte de finalul sezonului de F1, Lando Norris e lider cu 390 de puncte, urmat de Oscar Piastri și Max Verstappen, care au fiecare câte 366 de puncte. Dacă descalificarea din Las Vegas nu s-ar fi produs, britanicul ar fi avut un avans mult mai mare față de cei doi, cu 408 puncte în contul său.

Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând