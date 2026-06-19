Oficial. Jucător crescut de AC Milan, transferat în Liga 1!

UTA şi atacantul Ismet Sinani (27 ani) au ajuns la un acord valabil pentru sezonul 2026-2027, cu opţiune de prelungire pentru încă un an.
Născut la Belluno, în Italia, cu origini kosovaro-albaneze, fotbalistul de 27 de ani este un produs al academiei AC Milan şi vine la Arad după o carieră desfăşurată în fotbalul italian, unde a evoluat pentru cluburi precum Juve Stabia, Virtus Verona, Legnago, Union Clodiense şi AC Bra.
Parcursul său internaţional include prezenţe pentru selecţionatele U17 ale Albaniei şi U19 ale Kosovo
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