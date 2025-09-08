OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj! - Antena Sport

🏟 Venit în Gruia la începutul sezonului trecut, Postolachi a bifat 51 de prezențe în tricoul echipei noastre, reușind să înscrie 7 goluri.

🤝🏻 Clubul CFR 1907 Cluj anunță încetarea colaborării cu Virgiliu Postolachi, atacantul urmând a evolua, începând de astăzi, la U Cluj ⚽

CFR Cluj a anunţat oficial, pe Facebook, plecarea lui Postolachi la echipa antrenată de Neluţu Sabău.

Virgiliu Postolachi (25 de ani) a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală a echipei patronate de Neluţu Varga, U Cluj.

Îți mulțumim pentru tot, Posto! Mult succes și multă sănătate! 🙏🏻”, a transmis Virgiliu Postolachi pe contul de Facebook.

U Cluj a anunţat şi ea pe contul de Facebook împrumutul lui Postolachi de la marea rivală. “Bun venit”, a fost mesajul lui U.