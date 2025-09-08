OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj! - Antena Sport

Virgiliu Postolachi (25 de ani) a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală a echipei patronate de Neluţu Varga, U Cluj.
CFR Cluj a anunţat oficial, pe Facebook, plecarea lui Postolachi la echipa antrenată de Neluţu Sabău.
Virgiliu Postolachi, transferat de CFR Cluj la U Cluj
“Mulțumim, Virgiliu Postolachi! 🙏🏻
🤝🏻 Clubul CFR 1907 Cluj anunță încetarea colaborării cu Virgiliu Postolachi, atacantul urmând a evolua, începând de astăzi, la U Cluj ⚽
🏟 Venit în Gruia la începutul sezonului trecut, Postolachi a bifat 51 de prezențe în tricoul echipei noastre, reușind să înscrie 7 goluri.
Îți mulțumim pentru tot, Posto! Mult succes și multă sănătate! 🙏🏻”, a transmis Virgiliu Postolachi pe contul de Facebook.
U Cluj a anunţat şi ea pe contul de Facebook împrumutul lui Postolachi de la marea rivală. “Bun venit”, a fost mesajul lui U.
Postolachi a evoluat în 5 meciuri în acest sezon pentru CFR Cluj în Liga 1. El a marcat două goluri. A mai jucat în Supercupa României şi în două meciuri din preliminariile Conference League. În aceste competiţii nu a înscris niciun gol. Sezonul trecut, Postolachi a evoluat în 31 de meciuri în campionat, marcând 5 goluri şi reuşind 2 assist-uri. Cotat la 750.000 de euro de către transfermarkt.com, Postolachi a jucat în 30 de meciuri pentru naţionala Republicii Moldova, pentru care a înscris un gol.
Adus în vara anului trecut de CFR Cluj de la Grenoble, în schimbul sumei de 200.000 de euro, Postolachi mai avea contract până în vara anului viitor cu CFR Cluj.
- OFICIAL | Beni Nkololo a plecat de la CFR Cluj! Francezul va evolua în Grecia
- Mihai Pintilii: “Ordinele la FCSB le dă doar Gigi Becali”! Cine e antrenorul principal al campioanei
- Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari
- Alţi doi fotbalişti pleacă de la CFR Cluj! Unul dintre ei semnează cu o echipă din Liga 1
- Neluţu Varga a anunţat transferul ultimei zi de mercato: “Face vizita medicală și va semna cu CFR Cluj”