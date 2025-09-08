OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj! - Antena Sport

Închide meniul
OFICIAL | Virgiliu Postolachi a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală, U Cluj!

Bogdan Stănescu Publicat: 8 septembrie 2025, 18:29

Virgiliu Postolachi, prezentat oficial la U Cluj / Facebook U Cluj

Virgiliu Postolachi (25 de ani) a fost transferat de CFR Cluj la marea rivală a echipei patronate de Neluţu Varga, U Cluj.

CFR Cluj a anunţat oficial, pe Facebook, plecarea lui Postolachi la echipa antrenată de Neluţu Sabău.

Virgiliu Postolachi, transferat de CFR Cluj la U Cluj

Mulțumim, Virgiliu Postolachi! 🙏🏻

🤝🏻 Clubul CFR 1907 Cluj anunță încetarea colaborării cu Virgiliu Postolachi, atacantul urmând a evolua, începând de astăzi, la U Cluj ⚽

🏟 Venit în Gruia la începutul sezonului trecut, Postolachi a bifat 51 de prezențe în tricoul echipei noastre, reușind să înscrie 7 goluri.

Îți mulțumim pentru tot, Posto! Mult succes și multă sănătate! 🙏🏻”, a transmis Virgiliu Postolachi pe contul de Facebook.

U Cluj a anunţat şi ea pe contul de Facebook împrumutul lui Postolachi de la marea rivală. “Bun venit”, a fost mesajul lui U.

Postolachi a evoluat în 5 meciuri în acest sezon pentru CFR Cluj în Liga 1. El a marcat două goluri. A mai jucat în Supercupa României şi în două meciuri din preliminariile Conference League. În aceste competiţii nu a înscris niciun gol. Sezonul trecut, Postolachi a evoluat în 31 de meciuri în campionat, marcând 5 goluri şi reuşind 2 assist-uri. Cotat la 750.000 de euro de către transfermarkt.com, Postolachi a jucat în 30 de meciuri pentru naţionala Republicii Moldova, pentru care a înscris un gol.

Adus în vara anului trecut de CFR Cluj de la Grenoble, în schimbul sumei de 200.000 de euro, Postolachi mai avea contract până în vara anului viitor cu CFR Cluj.

