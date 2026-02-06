Pancu, "săgeţi" către Mandorlini: "Foarte mulţi jucători nu se implicau la antrenamente"! Cum a redresat echipa - Antena Sport

Daniel Pancu (48 de ani) a trimis “săgeţi” către fostul antrenor al lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini (65 de ani). Antrenorul echipei din Gruia a spus că a reuşit să o redreseze pe CFR doar prin măsuri dure.
Pancu a făcut acuzaţii grave, una dintre acestea fiind că jucătorii nu tratau cu seriozitate antrenamentele.
Daniel Pancu: “A fost teribil de greu. O imagine de deznădejde. Asta am găsit”
CFR Cluj a obţinut şase victorii consecutive în Liga 1 şi e acum aproape de play-off. Sâmbătă, de la ora 20:00, CFR va disputa derby-ul oraşului Cluj, cu U. În clasament, U Cluj e pe locul 5, cu 42 de puncte, în timp ce echipa lui Pancu, CFR, e pe 7, cu 38 de puncte. În acest moment pe ultimul loc care duce în play-off e Botoşani, cu 39 de puncte. Echipa antrenată de Leo Grozavu a pierdut cu 2-1 cu FCSB în ultima etapă.
“(n.r. despre rezultatele CFR-ului) A fost teribil de greu, a fost…. Tot spun de două zile că nu găsesc cuvântul. Foarte mulți jucători nu se implicau la antrenamente. O imagine așa, de deznădejde. Erau la două puncte de retrogradarea directă. Asta am găsit.
Multă muncă, disciplină. Măsuri mai dure și jucători lăsați în afara lotului. Primul lucru a fost legat de atmosferă. Trebuie să jucăm fotbal. Am găsit jucători foarte bine plătiți aici. Acum nu am ce să reproșez”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro.
Daniel Pancu a început să vorbească despre calificarea CFR-ului în play-off abia după victoria din derby-ul cu FCSB, cu 4-1. În pauza de iarnă declara că şansele echipei sale de a prinde play-off-ul erau foarte mici. De la reluarea campionatului CFR Cluj a înregistrat numai victorii.
