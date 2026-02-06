Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pancu, "săgeţi" către Mandorlini: "Foarte mulţi jucători nu se implicau la antrenamente"! Cum a redresat echipa - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Pancu, “săgeţi” către Mandorlini: “Foarte mulţi jucători nu se implicau la antrenamente”! Cum a redresat echipa

Pancu, “săgeţi” către Mandorlini: “Foarte mulţi jucători nu se implicau la antrenamente”! Cum a redresat echipa

Bogdan Stănescu Publicat: 6 februarie 2026, 19:08

Comentarii
Pancu, săgeţi către Mandorlini: Foarte mulţi jucători nu se implicau la antrenamente! Cum a redresat echipa

Daniel Pancu, bucurie pe bancă la CFR Cluj/ Profimedia Images

Daniel Pancu (48 de ani) a trimis “săgeţi” către fostul antrenor al lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini (65 de ani). Antrenorul echipei din Gruia a spus că a reuşit să o redreseze pe CFR doar prin măsuri dure.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pancu a făcut acuzaţii grave, una dintre acestea fiind că jucătorii nu tratau cu seriozitate antrenamentele.

Daniel Pancu: “A fost teribil de greu. O imagine de deznădejde. Asta am găsit”

CFR Cluj a obţinut şase victorii consecutive în Liga 1 şi e acum aproape de play-off. Sâmbătă, de la ora 20:00, CFR va disputa derby-ul oraşului Cluj, cu U. În clasament, U Cluj e pe locul 5, cu 42 de puncte, în timp ce echipa lui Pancu, CFR, e pe 7, cu 38 de puncte. În acest moment pe ultimul loc care duce în play-off e Botoşani, cu 39 de puncte. Echipa antrenată de Leo Grozavu a pierdut cu 2-1 cu FCSB în ultima etapă.

“(n.r. despre rezultatele CFR-ului) A fost teribil de greu, a fost…. Tot spun de două zile că nu găsesc cuvântul. Foarte mulți jucători nu se implicau la antrenamente. O imagine așa, de deznădejde. Erau la două puncte de retrogradarea directă. Asta am găsit.

Multă muncă, disciplină. Măsuri mai dure și jucători lăsați în afara lotului. Primul lucru a fost legat de atmosferă. Trebuie să jucăm fotbal. Am găsit jucători foarte bine plătiți aici. Acum nu am ce să reproșez”, a declarat Daniel Pancu pentru digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Daniel Pancu a început să vorbească despre calificarea CFR-ului în play-off abia după victoria din derby-ul cu FCSB, cu 4-1. În pauza de iarnă declara că şansele echipei sale de a prinde play-off-ul erau foarte mici. De la reluarea campionatului CFR Cluj a înregistrat numai victorii.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui păstrat Dennis Politic la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia
Observator
Ademeniți cu salarii bune, au ajuns să cerșească la semafoare. 12 români, ţinte pentru o reţea din Grecia
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
Fanatik.ro
Ce mănâncă, de fapt, sportivii în cele șase sate olimpice în care sunt cazați. Preparatul gustos adorat și de români e la mare căutare: ”Cel mai bun pe care l-am mâncat vreodată”
20:08
Emma Răducanu, prima finalistă de la Transylvania Open! Britanica a învins revelația turneului
20:06
Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă
20:00
LIVE TEXTRapid – Petrolul 0-0. “Primvs derby” în Giuleşti
19:56
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”
19:52
VIDEODarius Olaru a dat lovitura! Veste extraordinară pentru căpitanul de la FCSB
19:51
“Nu ştiu ce e în capul unora” Dorinel Munteanu şi-a făcut praf jucătorii şi a anunţat o plecare de la Sibiu!
Vezi toate știrile
1 Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea” 2 Dennis Politic pleacă de la FCSB, dar rămâne în Liga 1! Echipa cu care va semna 3 BREAKING NEWSAdrian Mititelu a câștigat procesul pentru palmaresul Universității Craiova! Lovitură pentru Rotaru 4 Destinaţie surpriză pentru portarul FCSB. Gigi Becali îşi dă acordul: “Eu spun că vrea” 5 FotoAfacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată” 6 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia
Citește și
Cele mai citite
Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”Transferul se face astăzi! Mutarea a fost anunţată de Gigi Becali: “Ne-am înțeles”
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer