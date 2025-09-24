Panduru l-a taxat pe Elias Charalambous! Nota primită de antrenorul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon - Antena Sport

Închide meniul
Panduru l-a taxat pe Elias Charalambous! Nota primită de antrenorul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon

Bogdan Stănescu Publicat: 24 septembrie 2025, 22:43

Panduru l-a taxat pe Elias Charalambous! Nota primită de antrenorul FCSB-ului după startul dezastruos de sezon

Basarab Panduru / captura orangesport.ro

Elias Charalambous (44 de ani) a primit nota 6 din partea lui Basarab Panduru după startul dezastruos al campioanei în acest sezon din Liga 1. După 10 etape, campioana ultimelor două sezoane, FCSB, este doar pe locul 13 în Liga 1, poziţie ce duce la barajul de rămânere în prima ligă.

Panduru i-a acordat nota 6 lui Charalambous. Aceeaşi notă a primit-o şi Andrea Mandorlini (65 de ani), tehnicianul lui CFR Cluj. Echipa din Gruia este pe locul 12 în campionat, cu 9 puncte. Ardelenii au însă de disputat restanţa cu Csikszereda. Meciul se va disputa pe 16 octombrie.

Panduru l-a notat cu 6 pe Elias Charalambous după startul ratat de sezon al FCSB-ului în campionat

Basarab Panduru l-a notat pe Mirel Rădoi cu 8.5. Universitatea Craiova e lider în Liga 1 după 10 etape, cu 23 de puncte. Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a primit nota 8 de la Panduru, iar tehnicianul Rapidului, Costel Gâlcă, a fost notat cu 7.5. Rapid e pe 4 în campionat, cu 19 puncte, la fel ca Dinamo. Rapid a suferit, recent, prima înfrângere a sezonului, 1-2 cu Hermannstadt.

Căpitanul Rapidului, Alex Dobre, i-a “certat” pe fanii giuleşteni care, în loc să susţină echipa, i-au înjurat pe jucătorii giuleşteni. Dobre a fost înjurat şi el de către fanii cărora le-a reproşat atitudinea din timpul partidei cu Hermannstadt.

Sunt două competiții diferite, campionatul și Europa. Știm că sunt meciuri de nivel mult mai înalt și trebuie să fim și mai buni. Suntem foarte motivați pentru astfel de meciuri. Trebuie să arătăm mult mai bine ca să facem față.

Sper ca mâine să avem un start bun și să ne schimbăm situația în care ne aflăm. Avem în față un adversar foarte bun. Au câștigat Cupa. Nu e ușor să câștigi Cupa într-o țară cu un asemenea fotbal”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă organizată înaintea meciului cu Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles – FCSB se dispută joi, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

