Panică pe teren, la CFR Cluj - Poli Iaşi. Medicii de pe ambulanţă, chemaţi de urgenţă! Kamara a văzut direct cartonaş roşu - Antena Sport

Panică pe teren, la CFR Cluj - Poli Iaşi Todor Todoroski a primit îngrijiri medicale / Captură DigiSport A fost panică pe teren la meciul CFR Cluj – Poli Iaşi, din etapa a 12-a a Ligii 1. Medicii de pe ambulanţă au fost chemaţi de urgenţă pe teren pentru a-l ajuta pe fundaşul Todor Todoroski. Macedoneanul s-a prăbuşit pe teren după o intervenţie a lui Kamara. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În minutul 76, Mohammed Kamara l-a lovit cu cotul în gât pe jucătorul lui Poli Iaşi. Todoroski a căzut imediat şi a acuzat progleme grave de sănătate. Panică pe teren, la CFR Cluj – Poli Iaşi Arbitrul l-a eliminat pe jucătorul lui Dan Petrescu şi a făcut semne spre marginea terenului. Jucătorii lui Poli Iaşi îl încercuiseră pe Todoroski şi au cerut intervenţia rapidă a medicilor.

Ambulanţa a venit pe teren, iar fundaşul lui Poli Iaşi a primit îngrijiri timp de două minute. Din fericire, macedoneanul şi-a revenit şi a părăsit gazonul pe picioarele lui. A continuat să primească îngrijiri la marginea terenului. Emil Săndoi nu a fost nevoit să îl schimbe. În schimb, Kamara i-a provocat o criză de nervi lui Dan Petrescu. Chiar el reuşise să deschidă scorul, în minutul 10. A fost primul său gol în campionatul României. Sezonul trecut, Kamara reuşise să înscrie de şase ori pentru Hapoel Haifa. Neluţu Varga i-a băgat în şedinţă pe jucătorii de la CFR Cluj Înaintea meciului cu Poli Iaşi, Neluţu Varga le-a oferit un ultimatum jucătorilor lui Dan Petrescu. CFR Cluj a ajuns la trei meciuri la rând fără victorie în campionat şi a ajuns pe locul 6. Neluţu Varga anunţă că va începe să rezilieze din contractele jucătorilor, în cazul în care aceştia nu scot echipa din criză.

„Chiar acum am venit de la o întâlnire foarte mare pe care am avut-o la stadion cu Dan Petrescu, cu jucătorii şi cu tot staff-ul. Le-am dat un ultim avertisment. A fost o discuţie de aproximativ 30 de minute în care le-am spus jucătorilor că sunt nemulţumit, în primul rând de atitudine. TAu toate condiţiile, le-am dat salariile, lucrurile au intrat în normal. Am făcut eforturi şi mă aştept la o cu totul altă atitudine.

Este ultimul avertisment pe care l-am dat tuturor, şi jucătorilor, şi lui Dan Petrescu. În următoarele etape trebuie să facă tot posibilul să revină spiritul CFR-ului şi să se întoarcă acolo unde e locul… adică pe locul 1. Nici mai mult, nici mai puţin. Le-am spus foarte clar că, dacă mai ajungem la această discuţie, cineva va pleca. Nu mai pot să tolerez asta.

La următoarea întâlnire de acest gen nu vor mai fi vorbe, ci vom trece direct la fapte şi vom începe să ne despărţim unul câte unul de toţi cei care nu dau totul pentru CFR Cluj. (…) Dan Petrescu le-a spus şi el jucătorilor că toţi sunt vinovaţi, adică inclusiv Dan Petrescu, şi că trebuie să pună umărul împreună să scoată căruţa din această mlaştină a rezultatelor proaste din ultimul timp„, a transmis patronul CFR-ului, potrivit fanatik.ro.

Neluţu Varga anunţă că, în acest moment, nu ia în calcul să îl demită pe Dan Petrescu. Totuşi, jucătorii care nu confirmă riscă să fie daţi afară. „Le-am transmis clar că el este şeful vestiarului, el este comandantul de oaste. Nu se pune problema îndepărtării sau demiterii lui Dan Petrescu. Am încredere că lucrurile vor reveni la normal„, a mai spus Neluţu Varga.

