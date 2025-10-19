Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Paradă uluitoare în Dinamo - Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu "lovitura scorpionului" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Paradă uluitoare în Dinamo – Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scorpionului”

Paradă uluitoare în Dinamo – Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scorpionului”

Andrei Nicolae Publicat: 19 octombrie 2025, 21:00

Comentarii
Paradă uluitoare în Dinamo – Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu lovitura scorpionului

Parada uluitoare a lui Elvir Koljic / Captură Digi Sport

Elvir Kojlic a reușit a avut o intervenție incredibilă în meciul dintre Dinamo și Rapid, care cu siguranță se poate încadra în lupta pentru “parada sezonului”. Atacantul giuleștenilor a parat uluitor o minge care era ca și intrată în poartă la un șut al lui Nikita Stoinov.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a folosit de un procedeu incredibil pentru a-și salva echipa de la gol, și anume “lovitura scorpionului”, care a fost devenit populară prin intermediul portarului columbian Rene Higuita.

Elvir Koljic, paradă incredibilă în Dinamo – Rapid

În minutul 10 al partidei de pe Arena Națională, Dinamo a avut o dublă șansă de a deschide scorul. Prima dată Alexandru Musi, revenit după accidentare, a șutat puternic, însă Marian Aioani a respins.

Intervenția portarului nu a fost una foarte bună, pentru că a trimis fix în față mingea, iar la post a fost Nikita Stoinov, care a împins mingea spre poartă. Reușita părea iminentă, însă Elvir Koljkic, aflat pe linia porții, a scos balonul cu călcâiul printr-un procedeu acrobatic rar văzut.

Astfel, în mod ironic, atacantul giuleștean se poate înscrie momentan pentru titlul de “parada campionatului”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Observator
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
Fanatik.ro
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați”
20:52
Scene regretabile la derby-ul Dinamo – Rapid! Momentul de reculegere a fost stricat de fanii giuleşteni
20:45
Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield
20:42
VideoRomânia s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia
20:20
LIVE TEXTDinamo – Rapid 0-0. Costel Gâlcă se agită pe margine, giuleştenii sunt sub presiune!
20:08
VideoTricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe
20:02
VideoNaționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”