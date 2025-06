"Parcă e un junior de 16 ani". Mihai Stoica, detalii despre Vlad Chiricheş din cantonamentul FCSB-ului - Antena Sport

Mihai Stoica a dezvăluit că entuziasmul lui Vlad Chiricheş, care va împlini 36 de ani în luna noiembrie, este la fel ca cel pe care îl are un jucător de 16 ani, care se află în premieră în lotul echipei mari.

Vlad Chiricheş a fost jucător de bază la FCSB, în stagiunea trecută. El a fost reprofilat pe postul de mijlocaş la închidere, bifând 37 de meciuri, în toate competiţiile.

Vlad Chiricheş îşi va prelungi contractul cu FCSB

Vlad Chiricheş a luat decizia de a-şi prelungi contractul cu FCSB. Mihai Stoica a făcut anunţul în privinţa experimentatului fundaş din lotul campioanei. Oficialul roş-albaştrilor a dezvăluit şi la ce bonus a renunţat internaţionalul român, atunci când a luat decizia de a continua la FCSB.

“Mi s-a luat o altă piatră de pe inimă. Am avut una mare cu Eli (n.r. – Elias Charalambous) şi una, tot la fel de mare, cu Chiri (n.r. – Vlad Chiricheş). OK, nu se discutase (n.r. – prelungirea contractului), doar în mare, iar azi s-a discutat în detaliu şi s-a… Da (n.r. – prelungeşte contractul pe încă un an). Nu se discutase până în ultimul detaliu şi sunt foarte bucuros şi o să…