"Penibil" Gigi Becali i-a taxat pe olteni după FCSB - Universitatea Craiova 1-0! Ce a spus de finul lui, Rădoi - Antena Sport

“Penibil” Gigi Becali i-a taxat pe olteni după FCSB – Universitatea Craiova 1-0! Ce a spus de finul lui, Rădoi

Publicat: 6 octombrie 2025, 0:02

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali (67 de ani) le-a răspuns oltenilor, care au criticat arbitrajul după derby-ul FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

Mirel Rădoi a anunţat un protest, neprezentându-se la un eveniment fiindcă e de părere că echipa lui a fost dezavantajată în mai multe meciuri în acest sezon, inclusiv în derby-ul pierdut cu FCSB.

Gigi Becali, mesaj dur către olteni după ce FCSB a învins Craiova: “Să te aperi, dar să nu fii penibil”

Gigi Becali a considerat că reacţiile oltenilor la adresa lui Istvan Kovacs au fost nefondate. Patronul FCSB-ului e de părere că Istvan Kovacs a luat deciziile corecte, chiar dacă s-a ajutat de monitorul VAR la toate fazele de penalty. O dată a decis în defavoarea FCSB-ului, de două ori pro. Tănase a transformat penalty-ul din minutul 39 şi l-a ratat pe cel din minutul 78.

(n.r: de criticile oltenilor la adresa arbitrajului) Să te aperi, dar să nu fii penibil. Dar când 10 spun că n-a fost, înseamnă că tu vrei să-i fentezi.

Leagă-te de un element în care să ai măcar 1%. Dacă îi pui pe 100 de arbitri, nu dă unul dintr-o sută. Mă înţelegi?

Nu îi iau apărarea lui Kovacs, dar invocă ceva, invocă o greşeală. Că te duci la VAR nu e greşeală”, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.

Becali s-a arătat impresionat de Steven Nsimba (29 de ani). Aşa cum nu a vrut să îi dea echipa înainte finului său, Mirel Rădoi, şi de această dată Becali nu a vrut să intre în amănunte despre Nsimba.

“E fotbalist (n.r: Nsimba). Spun (n.r.: că Nsimba e fotbalist), dar nu spun mai multe. După aia se ia după mine finul. «Lasă, mă, că dacă zice naşul aşa…»”, a mai spus Becali pentru sursa citată.

Misterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţială
FCSB – Universitatea Craiova 1-0

FCSB a învins-o, duminică seara, pe Arena Naţională, pe Universitatea Craiova, cu 1-0, în derby-ul etapei a 12-a a Ligii 1.

În minutul 8, arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalty pentru FCSB la un duel între Bîrligea şi Romanchuk, dar, după verificarea VAR, arbitrul a anulat decizia. Trei minute mai târziu craiovenii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Samuel Teles. Rădoi a fost nevoit să schimbe în inutul 14, când a ieşit de pe teren, accidentat, Mihnea Rădulescu. Gazdele au primit penalty în minutul 38, după un fault făcut de Screciu asupra lui Stoian, iar Florin Tănase a transformat, deschizând scorul şi bifând al şaptelea gol stagional.

Din minutul 58 oltenii au rămas în zece oameni, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Patru minute mai târziu, Nsimba l-a încercat pe Târnovanu cu un şut puternic. Bucureştenii au mai primit o lovitură de pedeapsă, în minutul 78, pentru un henţ al lui Florin Ştefan, dar Isenko a apărat penalty-ul executat de Florin Tănase. Gazdele au controlat finalul meciului şi nu le-au permis elevilor lui Mirel Rădoi să se apropie periculos de poarta lui Târnovanu, iar scorul final a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

În clasament, Craiova rămâne pe locul secund, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului Rapid. FCSB se află la a treia victorie din acest sezon al Ligii 1 şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a 11-a, la cinci puncte de locurile care asigură prezenţa în play-off.

 

1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 3 Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut "Dobitocule" pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: "E mizerabil" 4 Mirel Rădoi, cinci schimbări în echipa de start pentru derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Pe cine va miza antrenorul 5 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 6 Detaliul care spune totul despre relația dintre Vinicius și Kylian Mbappe. Ce s-a întâmplat în Real Madrid – Villarreal 3-1
