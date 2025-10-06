"Penibil" Gigi Becali i-a taxat pe olteni după FCSB - Universitatea Craiova 1-0! Ce a spus de finul lui, Rădoi - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) le-a răspuns oltenilor, care au criticat arbitrajul după derby-ul FCSB – Universitatea Craiova 1-0.
Mirel Rădoi a anunţat un protest, neprezentându-se la un eveniment fiindcă e de părere că echipa lui a fost dezavantajată în mai multe meciuri în acest sezon, inclusiv în derby-ul pierdut cu FCSB.
Gigi Becali, mesaj dur către olteni după ce FCSB a învins Craiova: “Să te aperi, dar să nu fii penibil”
Gigi Becali a considerat că reacţiile oltenilor la adresa lui Istvan Kovacs au fost nefondate. Patronul FCSB-ului e de părere că Istvan Kovacs a luat deciziile corecte, chiar dacă s-a ajutat de monitorul VAR la toate fazele de penalty. O dată a decis în defavoarea FCSB-ului, de două ori pro. Tănase a transformat penalty-ul din minutul 39 şi l-a ratat pe cel din minutul 78.
“(n.r: de criticile oltenilor la adresa arbitrajului) Să te aperi, dar să nu fii penibil. Dar când 10 spun că n-a fost, înseamnă că tu vrei să-i fentezi.
Leagă-te de un element în care să ai măcar 1%. Dacă îi pui pe 100 de arbitri, nu dă unul dintr-o sută. Mă înţelegi?
Nu îi iau apărarea lui Kovacs, dar invocă ceva, invocă o greşeală. Că te duci la VAR nu e greşeală”, a spus Gigi Becali pentru primasport.ro.
Becali s-a arătat impresionat de Steven Nsimba (29 de ani). Aşa cum nu a vrut să îi dea echipa înainte finului său, Mirel Rădoi, şi de această dată Becali nu a vrut să intre în amănunte despre Nsimba.
“E fotbalist (n.r: Nsimba). Spun (n.r.: că Nsimba e fotbalist), dar nu spun mai multe. După aia se ia după mine finul. «Lasă, mă, că dacă zice naşul aşa…»”, a mai spus Becali pentru sursa citată.
FCSB – Universitatea Craiova 1-0
FCSB a învins-o, duminică seara, pe Arena Naţională, pe Universitatea Craiova, cu 1-0, în derby-ul etapei a 12-a a Ligii 1.
În minutul 8, arbitrul Istvan Kovacs a dictat penalty pentru FCSB la un duel între Bîrligea şi Romanchuk, dar, după verificarea VAR, arbitrul a anulat decizia. Trei minute mai târziu craiovenii au trecut pe lângă gol la ratarea lui Samuel Teles. Rădoi a fost nevoit să schimbe în inutul 14, când a ieşit de pe teren, accidentat, Mihnea Rădulescu. Gazdele au primit penalty în minutul 38, după un fault făcut de Screciu asupra lui Stoian, iar Florin Tănase a transformat, deschizând scorul şi bifând al şaptelea gol stagional.
Din minutul 58 oltenii au rămas în zece oameni, după ce Alexandru Cicâldău a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Patru minute mai târziu, Nsimba l-a încercat pe Târnovanu cu un şut puternic. Bucureştenii au mai primit o lovitură de pedeapsă, în minutul 78, pentru un henţ al lui Florin Ştefan, dar Isenko a apărat penalty-ul executat de Florin Tănase. Gazdele au controlat finalul meciului şi nu le-au permis elevilor lui Mirel Rădoi să se apropie periculos de poarta lui Târnovanu, iar scorul final a fost FCSB – Universitatea Craiova 1-0.
În clasament, Craiova rămâne pe locul secund, cu 24 de puncte, la un punct în spatele liderului Rapid. FCSB se află la a treia victorie din acest sezon al Ligii 1 şi, cu 13 puncte, ocupă poziţia a 11-a, la cinci puncte de locurile care asigură prezenţa în play-off.
