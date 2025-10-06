"Penibil" Gigi Becali i-a taxat pe olteni după FCSB - Universitatea Craiova 1-0! Ce a spus de finul lui, Rădoi - Antena Sport

Gigi Becali (67 de ani) le-a răspuns oltenilor, care au criticat arbitrajul după derby-ul FCSB – Universitatea Craiova 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi a anunţat un protest, neprezentându-se la un eveniment fiindcă e de părere că echipa lui a fost dezavantajată în mai multe meciuri în acest sezon, inclusiv în derby-ul pierdut cu FCSB.

Gigi Becali, mesaj dur către olteni după ce FCSB a învins Craiova: “Să te aperi, dar să nu fii penibil”

Gigi Becali a considerat că reacţiile oltenilor la adresa lui Istvan Kovacs au fost nefondate. Patronul FCSB-ului e de părere că Istvan Kovacs a luat deciziile corecte, chiar dacă s-a ajutat de monitorul VAR la toate fazele de penalty. O dată a decis în defavoarea FCSB-ului, de două ori pro. Tănase a transformat penalty-ul din minutul 39 şi l-a ratat pe cel din minutul 78.

“(n.r: de criticile oltenilor la adresa arbitrajului) Să te aperi, dar să nu fii penibil. Dar când 10 spun că n-a fost, înseamnă că tu vrei să-i fentezi.

Leagă-te de un element în care să ai măcar 1%. Dacă îi pui pe 100 de arbitri, nu dă unul dintr-o sută. Mă înţelegi?