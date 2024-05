"Pentru acei bani, să își asume!" Ioan Ovidiu Sabău l-a avertizat pe Daniel Popa după transferul la FCSB! - Antena Sport

Potrivit fanatik.ro, Daniel Popa a semnat un contract valabil pentru doi ani. Acesta va primi 16.000 de euro lunar, cu 4.000 mai mult decât avea la U Cluj.

Bonusurile sunt pe măsură. Daniel Popa va încasa 80.000 de euro dacă FCSB se va califica în grupele oricărei cupe europene: UEFA Champions League, Europa League sau Conference League.

Daniel Popa a jucat, de-a lungul carierei, pentru Chindia Târgovişte, Dinamo, FC Botoşani, Daejeon Hana Citizen şi U Cluj.

„Cu Daniel Popa deja am negociat. Trebuie să negociem cu clubul. Am vorbit cu impresarul. El dacă are o clauză, jucătorul poate să negocieze. Nu am luat legătura cu jucătorul, am vorbit cu impresarul. Mi se pare că are o clauză. El are o clauză de 300.000, dar noi vrem să dăm 200.000”, spunea Gigi Becali cu o zi în urmă, la digisport.ro.