Răspunsul lui Mircea Lucescu la întrebarea dacă pleacă de la echipa naţională! - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă despre plecarea de pe banca României atât de jurnaliştii bosniaci, cât şi de cei români.

De fiecare dată “Il Luce” a evitat răspunsul. Anterior Lucescu a declarat că va pleca de pe banca naţionalei dacă România nu va termina grupa de calificare la World Cup 2026 pe primul loc. “Il Luce” preciza că va lăsa pe altcineva să încerce să ducă România la Mondial prin intermediul barajului.

Mircea Lucescu a evitat întrebările despre plecarea lui de pe banca naţionalei

“Mai are sens să continuaţi pe bancă?”, a fost întrebarea adresată de un jurnalist bosniac. “Despre ce vorbim? Despre meciul cu Bosnia? În ambele partide am fost net superiori. Ei au avut o singură repriză, repriza asta, când au intrat cu o agresivitate incredibilă, în care duelurile individuale au fost interpretate doar în favoarea lor. Nu era normal să vină un arbitru englez care a lăsat un joc extrem de dur din partea lor”, a răspuns Lucescu, limitându-se la a se referi doar la jocul pierdut cu Bosnia.

“Continuaţi?”, l-a întrebat ulterior un jurnalist român, Lucescu evitând şi de această dată să spună dacă va pleca sau nu de pe banca naţionalei. “Asta nu e o întrebare pentru mine în seara asta. Întrebaţi-mă de joc, atâta tot”, a răspuns tranşant Lucescu.