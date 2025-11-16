Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răspunsul lui Mircea Lucescu la întrebarea dacă pleacă de la echipa naţională! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Răspunsul lui Mircea Lucescu la întrebarea dacă pleacă de la echipa naţională!

Răspunsul lui Mircea Lucescu la întrebarea dacă pleacă de la echipa naţională!

Publicat: 16 noiembrie 2025, 10:21

Comentarii
Răspunsul lui Mircea Lucescu la întrebarea dacă pleacă de la echipa naţională!

Mircea Lucescu la conferinţa de presă de după meciul pierdut cu Bosnia

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), a fost întrebat la conferinţa de presă despre plecarea de pe banca României atât de jurnaliştii bosniaci, cât şi de cei români.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De fiecare dată “Il Luce” a evitat răspunsul. Anterior Lucescu a declarat că va pleca de pe banca naţionalei dacă România nu va termina grupa de calificare la World Cup 2026 pe primul loc. “Il Luce” preciza că va lăsa pe altcineva să încerce să ducă România la Mondial prin intermediul barajului.

Mircea Lucescu a evitat întrebările despre plecarea lui de pe banca naţionalei

“Mai are sens să continuaţi pe bancă?”, a fost întrebarea adresată de un jurnalist bosniac. “Despre ce vorbim? Despre meciul cu Bosnia? În ambele partide am fost net superiori. Ei au avut o singură repriză, repriza asta, când au intrat cu o agresivitate incredibilă, în care duelurile individuale au fost interpretate doar în favoarea lor. Nu era normal să vină un arbitru englez care a lăsat un joc extrem de dur din partea lor”, a răspuns Lucescu, limitându-se la a se referi doar la jocul pierdut cu Bosnia.

“Continuaţi?”, l-a întrebat ulterior un jurnalist român, Lucescu evitând şi de această dată să spună dacă va pleca sau nu de pe banca naţionalei. “Asta nu e o întrebare pentru mine în seara asta. Întrebaţi-mă de joc, atâta tot”, a răspuns tranşant Lucescu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Observator
Un fost cioban din Bihor a rescris povestea succesului. Conduce acum o afacere de 35 de milioane €
Anunț bombă! Mircea Lucescu a luat decizia privind viitorul său după Bosnia – România 3-1. Exclusiv
Fanatik.ro
Anunț bombă! Mircea Lucescu a luat decizia privind viitorul său după Bosnia – România 3-1. Exclusiv
12:09
Adrian Mutu, uluit de naţionala României în a doua repriză cu Bosnia: “A dat senzaţia de non-combat”
11:56
FRF protestează la UEFA după scandalul scandărilor rasiste din Bosnia – România: “Vom face o scrisoare”
11:46
Prima reacţie oficială din partea FRF după ce Mircea Lucescu a decis să rămână la naţională şi pentru baraj!
11:37
Drăguş s-a enervat după meciul Bosnia – România, în care a fost eliminat! Întrebarea care l-a scos din sărite
11:28
“Te plimbi ca un măscărici”. Verdictul specialistului pentru fazele controversate din Bosnia – România
11:13
Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia
Vezi toate știrile
1 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 2 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 3 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 4 EXCLUSIVIanis Hagi, revoltat după Bosnia – România: “Nu poți destabiliza jocul așa”. Ce a spus despre scandările rasiste 5 Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa” 6 Gigi Becali, un nou asalt pentru Louis Munteanu. Decizia luată de patronul FCSB
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!