Mircea Lucescu, "distrus" de presa bosniacă după scandalul de după meci! Cum l-au putut numi pe "Il Luce" - Antena Sport

Totodată, Mircea Lucescu a considerat drept inacceptabile condiţiile de la jocul României cu Bosnia de la Zenica. “Il Luce” a criticat şi arbitrajul englezului Michael Oliver.

“Lui Marius Marin i-a tăiat urechea, l-a cusut. La meciul din tur cu Bosnia tot aşa s-a întâmplat, nu ne-a dat un penalty. Nu se poate să vină un arbitraj din Anglia, care e echipa cea mai obstrucţionistă din Liga Naţiunilor de anul trecut. Echipa cu cele mai multe faulturi.

(n.r: Faptul că ne-au făcut ‘ţigani’?) Ce să vă mai zic… Ăsta e nivelul de educaţie… Cum sunt cabinele… am stat pe culoar, că nu aveam un scaun. Nu se poate. Nu ştiu cum FIFA permite să se joace meciuri pe un astfel de stadion şi în astfel de condiţii. E inadmisibil. Noi nu aşa i-am primit. Noi i-am primit în condiţii extraordinare. În sfârşit, nu mai spun, au câştigat, 3-1, asta a fost”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

Fanii bosniaci au dominat sonor startul de meci de pe stadionul Bilino Polje, din Zenica, fluierând imnul României şi scandând “ţiganii, ţiganii”. Pe teren, tricolorii au avut prima ocazie importantă, în minutul 14, când Mihăilă a scăpat pe contraatac şi a şutat din careu, trimiţând mingea puţin pe lângă poarta lui Vasilj. Elevii lui Lucescu au deschis scorul în minutul 18. Mihăilă a insistat la o minge pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Bîrligea a înscris cu stângul, cu o scăriţă peste Vasilj.

Gazdele au replicat prin lovitura de cap a lui Bazdar, care s-a dus peste bara transversală, în minutul 20. Partida a fost echilibrată, iar Memic a încercat poarta noastră cu un şut de la distanţă, în minutul 35, însă balonul s-a scurs pe lângă bara din dreapta lui Ionuţ Radu. Minutul 42 a adus o altă fază periculoasă a tricolorilor. Mihăilă şi Bîrligea au luptat şi l-au pus pe Man într-o poziţie bună, însă atacantul lui PSV a şutat cu stângul, peste poartă. Un minut mai târziu gazdele au avut primul şut pe spaţiul porţii, prin Dedic, iar prima parte s-a încheiat cu bara transversală lovită de Tahirovic, din lovitură liberă – cea mai mare ocazie a bosniacilor.

România se pregăteşte de barajul prin Nations League

Totul s-a întors însă în defavoarea noastră în partea secundă. Bosniacii au egalat în minutul 49, când Racoviţan a greşit şi Dzeko a profitat, înscriind. În minutul 56 Marius Marin a fost lovit de Tabakovic şi umplut de sânge, dar arbitrul Michael Oliver nu a dat decât fault, apoi i-a atenţionat pe oficialii celor două echipe privitor la scandările din tribune. Gazdele au dominat jocul, iar Drăguş, abia intrat, a primit cartonaş roşu pentru joc periculos, lăsându-şi echipa în zece. Minutul 80 a adus golul senzaţional al lui Bajraktarevic, şut direct la vinclu, şi Bosnia a preluat conducerea. Lucescu şi tricolorii nu au avut reacţie, iar bosniacii au mai înscris o dată, Tabakovic, în minutul 90+4 desăvârşind dezastrul de la Zenica. Bosnia – România s-a terminat 3-1, iar în clasamentul grupei H conduce Austria, cu 18 puncte, urmată de Bosnia, cu 16 puncte. România e a treia, cu 10 puncte.

Marţi, tricolorii joacă împotriva naţionalei din San Marino, la Ploieşti, în ultimul meci al grupei. România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY marţi, 18 noiembrie, de la ora 21:45.

Drumul României către Cupa Mondială trece acum prin barajul de pe filiera Ligii Naţiunilor.