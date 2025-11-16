Selecționerul Bosniei exultă după victoria cu România. Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, s-a arătat extrem de entuziasmat de victoria obținută de jucătorii săi în fața României în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 3-1. Antrenorul de 54 de ani a transmis că el și elevii săi așteaptă cu nerăbdare meciul cu Austria, după care a oferit și o declarație legată de omologul său, Mircea Lucescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bosnia a învins-o pe România la Zenica, iar trupa lui Barbarez speră în continuare la o calificare directă la Cupa Mondială, pe care o poate obține în cazul unei victorii în ultima etapă contra Austriei. După meci, selecționerul formației balcanice a transmis un mesaj de luptă înainte de deplasarea la liderul grupei și s-a arătat convins că jumătate din stadion va fi ocupat de propriii suporteri.

Sergej Barbarez: “E important să câștigi de două ori contra României”

“Mergem mai departe. Mergem să ne încercăm forțele la Viena. Acesta este drumul nostru. Vrem să dureze mulți ani.

Vrem ca acești băieți să ducă naționala în top în următorii ani. Vrem să joace zece ani împreună. Mergem cu mare încredere la Viena. Ne-am dorit asta.

Am visat să avem baraj și o finală în Austria. Sunt sigur că la Viena jumătate de stadion va fi al nostru.