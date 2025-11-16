Selecționerul Bosniei exultă după victoria cu România. Ce a spus despre Mircea Lucescu - Antena Sport

Închide meniul
Selecționerul Bosniei exultă după victoria cu România. Ce a spus despre Mircea Lucescu

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 10:56

Sergej Barbarez, în timpul meciului cu România / Sport Pictures

Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei, s-a arătat extrem de entuziasmat de victoria obținută de jucătorii săi în fața României în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 3-1. Antrenorul de 54 de ani a transmis că el și elevii săi așteaptă cu nerăbdare meciul cu Austria, după care a oferit și o declarație legată de omologul său, Mircea Lucescu.

Bosnia a învins-o pe România la Zenica, iar trupa lui Barbarez speră în continuare la o calificare directă la Cupa Mondială, pe care o poate obține în cazul unei victorii în ultima etapă contra Austriei. După meci, selecționerul formației balcanice a transmis un mesaj de luptă înainte de deplasarea la liderul grupei și s-a arătat convins că jumătate din stadion va fi ocupat de propriii suporteri.

Sergej Barbarez: “E important să câștigi de două ori contra României”

Mergem mai departe. Mergem să ne încercăm forțele la Viena. Acesta este drumul nostru. Vrem să dureze mulți ani.

Vrem ca acești băieți să ducă naționala în top în următorii ani. Vrem să joace zece ani împreună. Mergem cu mare încredere la Viena. Ne-am dorit asta.

Am visat să avem baraj și o finală în Austria. Sunt sigur că la Viena jumătate de stadion va fi al nostru.

E ceva important să câștigi de două ori contra României în aceste preliminarii. Înainte de primul meci speram să câștigăm, iar acum aș minți dacă spuneam că eram sigur că vom câștiga și azi“, a spus selecționerul Bosniei, potrivit gsp.ro.

Replica lui Barbarez pentru Lucescu

Când a fost întrebat dacă declarațiile făcute de Mircea Lucescu legate de partida tur i-au motivat, Barbarez a ținut să menționeze că selecționerul “tricolorilor” este unul de o valoare mare și că poate spune orice vrea. “Il Luce” nu s-a ferit să spună nici după partida de la București, nici înainte de duelul de la Zenica, că Bosnia nu merita victoria cu 1-0 de pe Arena Națională.

După primul meci, dar și ieri, a spus că nu meritam să câștigăm acel meci, dar pentru mine e în regulă. E un antrenor mare și are dreptul să spună ceva.

Nu am avut nevoie de motivație suplimentară. Am fost motivați de această șansă care e acum în mâinile noastre“.

1 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 4 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 5 EXCLUSIVIanis Hagi, revoltat după Bosnia – România: “Nu poți destabiliza jocul așa”. Ce a spus despre scandările rasiste 6 Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa”
