Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: "Manifestări incompatibile" - Antena Sport

Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: "Manifestări incompatibile"

Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: "Manifestări incompatibile"

Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: “Manifestări incompatibile”

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 9:47

Dinamo a replicat după ce propriii suporteri au elogiat un criminal de război: Manifestări incompatibile

Bannerul afișat de facțiunea suporterilor lui Dinamo / Hooligans.cz

Dinamo a venit cu o reacție în mediul online după ce un grup de suporteri ai alb-roșiilor s-au afișat la Belgrad cu un banner prin care era elogiat un criminal de război responsabil pentru moartea a mii de bosniaci, Ratko Mladic. Mesajul de pe pânză a revoltat presa din Bosnia înainte de meciul cu România, jurnaliștii cerând în acel moment interzicerea în țară a suporterilor respectivi.

Formația alb-roșie a ținut să transmită în mod clar prin intermediul comunicatului că se dezice de astfel de suporteri și că acest gen de manifestări sunt incompatibile cu ceea ce înseamnă clubul Dinamo. În plus, “câinii roșii” au promovat ideea unei echipe care este deschisă spre orice tip de persoană, indiferent de rasă, etnie sau religie.

Dinamo, mesaj ferm pe rețelele sociale

Echipa din Ștefan cel Mare a venit undeva în jurul orei 22:00 cu mesajul respectiv, în timp ce partida dintre România și Bosnia era în desfășurare la Zenica. Deși clubul s-a dezis de comportamentul suporterilor care au elogiat un criminal de război, presa și suporterii bosniaci nu i-au iertat pe români. Pe stadionul Bilino Polje imnul “tricolorilor” a fost huiduit, iar suporterii adverși au avut scandări rasiste pe tot parcursul duelului.

Dinamo 1948 dorește să transmită o poziție oficială în urma apariției în spațiul public a unor informații referitoare la un mesaj jignitor afișat de un grup de persoane aflate în tranzit spre un meci internațional al echipei naționale a României.

Clubul nostru respinge categoric orice formă de discurs extremist, discriminare, ură etnică, xenofobie sau glorificare a actelor și personajelor condamnate pentru crime împotriva umanității.

Astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile pe care Dinamo le promovează constant: respect, fair-play, empatie și responsabilitate față de comunitatea noastră și față de fotbal.

Ne distanțăm complet de orice comportament care afectează imaginea României, a fanilor români și a fenomenului fotbalistic.

În egală măsură, transmitem respectul nostru față de toate comunitățile care au fost vizate sau afectate de astfel de acțiuni și reafirmăm angajamentul clubului de a promova un climat sănătos, civilizat și sigur în jurul sportului.

Dinamo a fost, este și va rămâne un club deschis tuturor oamenilor, indiferent de etnie, religie, naționalitate sau convingeri“, s-a arătat în comunicatul emis de alb-roșii.

 

