Persoana pe care Damjan Djokovic abia aşteaptă să o cunoască la Rapid: "Vreau să aud ideile lui" - Antena Sport

„(n.r. Cu cine vrei să iei masa?) Cu președintele Niculae, pentru că pot să am o masă frumoasă, apoi cu patronul. Nu l-am cunoscut, dar am auzit că e o persoană pe care o poți lua ca exemplu. Vreau să aud ideile lui”, a declarat Damjan Djokovic, potrivit Rapid TV.

Motivul pentru care Damjan Djokovic a ales să semneze cu Rapid

Damjan Djokovic s-a declarat bucuros de faptul că a semnat cu Rapid. Acesta a transmis că ambiţiile mari ale giuleştenilor l-au determinat să se transfere la formaţia de sub Grant.

Djokovic a mai declarat că Rapid este o nouă provocare pentru el, fiind a treia mare echipă din Liga 1 la care evoluează, după CFR Cluj şi FCSB.

„Asta e la fotbal, se mai așteaptă uneori să faci un transfer. Mă bucur că am venit aici. E o provocare nouă. Încercăm să ne atingem obiectivele.

E frumos să joci. În ziua de azi e greu să rămâi toată viața la o echipă. Am fost la două echipe mari din România, iar acum am ajuns la a treia, care are ambiții foarte mari. Asta m-a motivat cel mai mult să vin aici.

Pe hârtie poți să spui multe lucruri frumoase, la fotbal vorbești pe teren. Echipa a avut ghinion în ultima lună și jumătate. Eu am venit să muncesc, să mă pregătesc. Aflăm în 12 zile cine suntem și ce facem. Eu sunt bine, m-am odihnit bine. Încerc să am o viață sănătoasă de fotbalist”, a declarat Damjan Djokovic, într-un interviu pentru Rapid TV.