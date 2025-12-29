Simona Halep, alături de nume uriașe din tenisul mondial! În ce top select a fost inclusă fosta lideră WTA - Antena Sport

La începutul acestuia an, Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist, anunțul fiind făcut chiar în cadrul turneului Transylvania Open, din Cluj-Napoca.

Contribuția acesteia în istoria tenisului mondial nu a trecut neobservată, românca fiind inclusă pe lista celor mai buni jucători din „sportul alb” în secolul 21.

Simona Halep, într-un top select alături de Novak Djokovic, Roger Federer sau Serena Williams

Cu două titluri de Grand Slam în palmares, dar și cu distincția de lider al ierarhiei WTA, Simona Halep a avut o influență considerabilă în tenisul mondial al secolului 21.

Celebra publicație Sport Bible a inclus-o pe aceasta în topul celor mai buni jucători de tenis din secolul 21, alături de nume uriașe, precum Novak Djokovic, Roger Federer, Serena Williams sau Rafael Nadal. În acest clasament, fosta lideră WTA ocupă locul 23, surclasându-i pe Daniil Medvedev și Andy Roddick.

Cariera Simonei Halep în cifre: