Simona Halep, alături de nume uriașe din tenisul mondial! În ce top select a fost inclusă fosta lideră WTA - Antena Sport

La începutul acestuia an, Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist, anunțul fiind făcut chiar în cadrul turneului Transylvania Open, din Cluj-Napoca.
Contribuția acesteia în istoria tenisului mondial nu a trecut neobservată, românca fiind inclusă pe lista celor mai buni jucători din „sportul alb” în secolul 21.
Simona Halep, într-un top select alături de Novak Djokovic, Roger Federer sau Serena Williams
Cu două titluri de Grand Slam în palmares, dar și cu distincția de lider al ierarhiei WTA, Simona Halep a avut o influență considerabilă în tenisul mondial al secolului 21.
Celebra publicație Sport Bible a inclus-o pe aceasta în topul celor mai buni jucători de tenis din secolul 21, alături de nume uriașe, precum Novak Djokovic, Roger Federer, Serena Williams sau Rafael Nadal. În acest clasament, fosta lideră WTA ocupă locul 23, surclasându-i pe Daniil Medvedev și Andy Roddick.
Cariera Simonei Halep în cifre:
- 40.203.437 de dolari a câștigat Simona Halep din tenis
- A câștigat Roland Garros 2018
- A câștigat Wimbledon 2019
- 2013: WTA Nurnberg, WTA ‘s-Hertogenbosch, WTA Budapesta, New Haven, WTA Moscova şi Sofia (turneul „mic” al campioanelor)
- 2014: WTA Doha, WTA București
- 2015: Shenzhen Open, WTA Dubai, Indian Wells
- 2016: WTA Montreal, WTA București, WTA Madrid
- 2017: WTA Madrid
- 2018: WTA Montreal, Shenzhen Open
- 2020: WTA Roma, WTA Praga, WTA Dubai
- 2022: Melbourne, WTA Toronto
