Pierdere uriașă pentru Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Am făcut eforturi inimaginabile” - Antena Sport

Andrei Nicolescu a anunțat o pierdere uriașă pentru Dinamo. Președintele „câinilor” a dezvăluit că fundașul central, Kennedy Boateng (29 de ani), nu vrea să-și prelungească înțelegerea care expiră în vară.

Nicolescu a dezvăluit că s-au făcut eforturi „inimaginabile” pentru ca Boateng să fie convins, în vederea prelungirii contractului, însă acesta este decis să plece de la Dinamo.

Kennedy Boateng refuză prelungirea contractului cu Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu a mai declarat că există interes pentru Kennedy Boateng din străinătate. Fundașul și-ar dori chiar să plece de la Dinamo în această iarnă, însă președintele clubului a transmis că sunt șanse mici să se întâmple asta.

„E clar că Boateng nu vrea să prelungească, am făcut eforturi inimaginabile. Are și o discuție să plece de acum, dar clubul nu cred că va acționa în sensul ăsta. Situația e complexă. El a semnat când eram în insolvență, aveam niște limite.

Din contractul cu Boateng, clubul a scos maximum. A avut un jucător pe care s-a putut baza, la un preț corect pentru campionatul românesc. Oferta e din afară, de la un club care își permite să plătească”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.