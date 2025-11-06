Siyabonga Ngezana, eroare uriașă în Basel - FCSB. A comis penalty la șase minute după eliminarea lui Târnovanu - Antena Sport

Siyabonga Ngezana a comis o gafă uriașă în meciul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Fundașul sud-african a comis henț în careu la doar șase minute după ce Ștefan Târnovanu a fost eliminat.
Portarul campioanei a văzut direct cartonașul roșu în minutul 12, după ce a comis henț în afara careului. Lukas Zima i-a luat locul în poartă, fiind trecut pe bancă Mamadou Thiam.
Siyabonga Ngezana, eroare uriașă în Basel – FCSB
La doar câteva minute după ce FCSB a rămas în inferioritate numerică, roș-albaștrii au mai primit o lovitură. La o lovitură liberă executată de Xherdan Shaqiri, Syabonga Ngezana a lovit balonul cu mingea, în încercarea de a-l ține în zid pe Daniel Bîrligea, care se distanțase puțin de fundașul sud-african.
Arbitrul a dictat penalty în favoarea elvețienilor de la Basel. Xherdan Shaqiri a executat modest, pe centrul porții, penalty-ul. Elvețianul l-a învins totuși pe Lukas Zima, care a plecat pe colțul din stânga al porții.
În minutul 12, FCSB a rămas în inferioritate numerică după un atac al lui Basel. Ștefan Târnovanu a ieșit din careu în încercarea de a bloca șutul lui Broshinski, însă portarul roș-albaștrilor a lovit balonul cu mingea și a fost eliminat.
Portarul FCSB-ului a protestat vehement, cerând ca arbitrul să meargă la monitorul VAR, pentru a revedea faza. Din nefericire pentru acesta, arbitrul nu a mai fost chemat la monitor, deoarece reluările au fost clare, iar portarul roş-albaştrilor a comis henţ.
Echipele de start în Basel – FCSB:
Basel (4-2-3-1): Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse – Metinho, Leroy – Traore, Shaqiri (cpt.), Soticek – Borschinski.
Rezerve: Salvi, Pfeiffer, Otele, Koindredi, Agbonifo, Bacanin, Salah, van Breemen, Ruegg, Adjetey, Ze, Kaio Eduoardo.
Antrenor: Ludovic Magnin
FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru (cpt.), Thiam – Bîrligea.
Rezerve: Udrea, Zima, Alibec, Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Cisotti, O. Popescu, Alhassan.
Antrenor: Elias Charalambous
