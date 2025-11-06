Siyabonga Ngezana, eroare uriașă în Basel - FCSB. A comis penalty la șase minute după eliminarea lui Târnovanu - Antena Sport

Siyabonga Ngezana a comis o gafă uriașă în meciul dintre Basel și FCSB, din etapa a patra a grupei de Europa League. Fundașul sud-african a comis henț în careu la doar șase minute după ce Ștefan Târnovanu a fost eliminat.

Portarul campioanei a văzut direct cartonașul roșu în minutul 12, după ce a comis henț în afara careului. Lukas Zima i-a luat locul în poartă, fiind trecut pe bancă Mamadou Thiam.

Siyabonga Ngezana, eroare uriașă în Basel – FCSB

La doar câteva minute după ce FCSB a rămas în inferioritate numerică, roș-albaștrii au mai primit o lovitură. La o lovitură liberă executată de Xherdan Shaqiri, Syabonga Ngezana a lovit balonul cu mingea, în încercarea de a-l ține în zid pe Daniel Bîrligea, care se distanțase puțin de fundașul sud-african.

Arbitrul a dictat penalty în favoarea elvețienilor de la Basel. Xherdan Shaqiri a executat modest, pe centrul porții, penalty-ul. Elvețianul l-a învins totuși pe Lukas Zima, care a plecat pe colțul din stânga al porții.

În minutul 12, FCSB a rămas în inferioritate numerică după un atac al lui Basel. Ștefan Târnovanu a ieșit din careu în încercarea de a bloca șutul lui Broshinski, însă portarul roș-albaștrilor a lovit balonul cu mingea și a fost eliminat.