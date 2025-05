"Pleacă Politic şi Boateng la FCSB?" Zeljko Kopic a dat răspunsul. Ce a spus despre titularii săi de la Dinamo - Antena Sport

„Da, îl vreau. Acum spun, nu am spus Boateng, am spus un fundaş central. Păi de ce să nu îl vreau? Se întâmplă, a fost mai slab astăzi. Pe Politic nu mai are rost să discutăm. De mâine putem să intrăm în negocieri. O să vorbesc, să vedem dacă vor să negociem de mâine. Cine ştie, poate iau mai mulţi. Nu ştiu deocamndată. Ştiu că vreau, am deja un jucător din campionatul intern. Fundaş central şi atacant trebuie să luăm. După aia luăm în funcţie de ce am văzut eu. Aşa şi Cisotti, l-am luat că am văzut că e valoros.

Nu am avut nicio discuţie (n.r. Politic), doar cu Şiman am vorbit. Cu Nicolescu am vorbit doar în mare, el a spus că nu se poate Politic, că nu ştiu ce, că suporterii. Dar ei îl vor pe Musi, ce să mai zică suporterii. Nu ştiu, vedem. Îi dau şi ceva bani acolo.

Eu nu ştiu dacă vrea Politic să vină. Tu ce zici, vrea? E vreun jucător din România care nu vrea la FCSB la ora asta? Eu cred că şi Louis Munteanu vrea la ora asta. La ora asta pe FCSB scrie Liga Campionilor. Mitriţă a zis că nu vrea? Vorbiţi cu el”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Dinamo 3-1.