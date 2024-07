Chipciu se așteaptă ca FCSB, despre care a spus că este „cea mai bună echipă din România”, să aibă viață grea în turul 2 din preliminariile Ligii Campionilor.

”Sunt foarte obosit acum. A fost un meci greu pentru noi, e bine că am plecat cu un punct. Puteam să plecăm cu trei, puteam să plecăm și cu zero, ăsta e adevărul. A fost ok temperatura, frumos stadionul, frumos cu suporterii, a fost un meci frumos.

Nu sperietoare, că și noi avem o victorie cu ei. Încercăm să jucăm fotbal și contracarăm stilul lor de joc. Au jucători de calitate.

Din ce am văzut în cantonament, avem un lot mai competitiv decât anul trecut. Sunt multe schimbări, e clar că nu suntem omogeni. Trebuie să ne omogenizăm, să vedem și un sistem, că am schimbat și sistemul. Ne adaptăm și vedem cum ne vom simți meciurile viitoare.

Va fi greu pentru FCSB cu Maccabi, dar ca lot și condiții cred că e cea mai bună echipă din România”, a declarat Alex Chipciu la digisport.ro.