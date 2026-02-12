Plecare importantă de la Rapid! Dan Şucu a fost informat de această decizie - Antena Sport

Închide meniul
Plecare importantă de la Rapid! Dan Şucu a fost informat de această decizie

Bogdan Stănescu Publicat: 12 februarie 2026, 16:36

Comentarii
Dan Şucu, pe Giuleşti / Profimedia Images

Plecare din conducerea Rapidului! Daniel Sandu (33 de ani) va părăsi funcţia de şef al departamentului de recrutare al giuleştenilor, pe care o ocupa din iunie 2025. El era şi asistentul directorului sportiv Mauro Pederzoli (64 de ani).

Daniel Sandu a lucrat pentru Rapid în ultimii 4 ani şi 4 luni, fiind şef al departamentului de scouting și recrutare, în perioada noiembrie 2021 – mai 2024, apoi director sportiv, în perioada mari 2024 – iulie 2025.

Daniel Sandu pleacă de la Rapid

Potrivit digisport.ro, Daniel Sandu l-a informat pe Dan Şucu (62 de ani) despre decizia lui de a pleca din Giuleşti.

Daniel Sandu a fost contestat puternic de fanii vişinii, care i-au reproşat transferurile făcute de Rapid de când clubul a fost preluat de către Dan Şucu.

Rapid nu trece prin momente prea bune. Giuleştenii au fost eliminaţi din Cupa României după ce au terminat la egalitate, 1-1, ultimul meci din grupă, contra celor de la CFR Cluj. Din grupa Rapidului s-au calificat mai departe FC Argeş şi CFR Cluj.

“Rapidul nu trăiește din promisiuni reciclate și discursuri goale! Nu ne putem explica cum în conducerea clubului continuă să existe personaje precum Daniel Sandu, sub al cărui «management» clubul a fost păgubit cu milioane de euro prin transferuri fără sens, fără performanță și fără viitor”, acuzau, la un moment dat, ultraşii alb-vişinii.

