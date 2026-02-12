Plecare importantă de la Rapid! Dan Şucu a fost informat de această decizie - Antena Sport

Plecare din conducerea Rapidului! Daniel Sandu (33 de ani) va părăsi funcţia de şef al departamentului de recrutare al giuleştenilor, pe care o ocupa din iunie 2025. El era şi asistentul directorului sportiv Mauro Pederzoli (64 de ani).

Daniel Sandu a lucrat pentru Rapid în ultimii 4 ani şi 4 luni, fiind şef al departamentului de scouting și recrutare, în perioada noiembrie 2021 – mai 2024, apoi director sportiv, în perioada mari 2024 – iulie 2025.

Daniel Sandu pleacă de la Rapid

Potrivit digisport.ro, Daniel Sandu l-a informat pe Dan Şucu (62 de ani) despre decizia lui de a pleca din Giuleşti.

Daniel Sandu a fost contestat puternic de fanii vişinii, care i-au reproşat transferurile făcute de Rapid de când clubul a fost preluat de către Dan Şucu.

Rapid nu trece prin momente prea bune. Giuleştenii au fost eliminaţi din Cupa României după ce au terminat la egalitate, 1-1, ultimul meci din grupă, contra celor de la CFR Cluj. Din grupa Rapidului s-au calificat mai departe FC Argeş şi CFR Cluj.