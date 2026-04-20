“Poate doar pe bancă”. Olimpiu Moruţan, taxat după ce Rapid a “uitat” să câştige în play-off

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a fost taxat de Basarab Panduru, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid, scor 1-0, în etapa a cincea de play-off. Giuleştenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie.

Olimpiu Moruţan a fost titular în duelul din Bănie, fiind înlocuit de Costel Gâlcă în minutul 68, atunci când a fost trimis în teren Alexandru Dobre.

Basarab Panduru nu l-a menajat pe Olimpiu Moruţan pentru forma modestă arătată după transferul de iarnă la Rapid. Fostul internaţional i-a taxat pe toţi jucătorii giuleştenilor şi a subliniat că nici cei care sunt introduşi pe parcurs de Costel Gâlcă nu aduc un plus în jocul echipei.

“Preocupaţi să-i pună în formă mereu pe cei doi (Moruţan şi Paraschiv), i-au pierdut pe ceilalţi. Moruţan, uitându-te la meci, pare că nu poate nici în dreapta, nici în stânga, nici în centru, pare că poate pe bancă. El e un băiat excepţional, dar nu poate, chiar dacă vrea.

Te aşteptai ca, în faza asta a campionatului, să vezi ceva, jucătorii care vin de pe bancă nu aduc nimic, nimic. Mai bine nu-l scoteam pe Petrila, ca să-l bag pe unul care nu face nimic. La fel, îl scot pe Dobre, nu aduce rezerva nimic. Tu, ca antrenor, nu mai înţelegi ce să faci?”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0.