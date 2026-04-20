“Poate doar pe bancă”. Olimpiu Moruţan, taxat după ce Rapid a “uitat” să câştige în play-off

Olimpiu Moruţan (26 de ani) a fost taxat de Basarab Panduru, după ce Universitatea Craiova a învins-o pe Rapid, scor 1-0, în etapa a cincea de play-off. Giuleştenii au ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie.
Olimpiu Moruţan a fost titular în duelul din Bănie, fiind înlocuit de Costel Gâlcă în minutul 68, atunci când a fost trimis în teren Alexandru Dobre.
Olimpiu Moruţan, taxat de Basarab Panduru după Universitatea Craiova – Rapid 1-0
Basarab Panduru nu l-a menajat pe Olimpiu Moruţan pentru forma modestă arătată după transferul de iarnă la Rapid. Fostul internaţional i-a taxat pe toţi jucătorii giuleştenilor şi a subliniat că nici cei care sunt introduşi pe parcurs de Costel Gâlcă nu aduc un plus în jocul echipei.
“Preocupaţi să-i pună în formă mereu pe cei doi (Moruţan şi Paraschiv), i-au pierdut pe ceilalţi. Moruţan, uitându-te la meci, pare că nu poate nici în dreapta, nici în stânga, nici în centru, pare că poate pe bancă. El e un băiat excepţional, dar nu poate, chiar dacă vrea.
Te aşteptai ca, în faza asta a campionatului, să vezi ceva, jucătorii care vin de pe bancă nu aduc nimic, nimic. Mai bine nu-l scoteam pe Petrila, ca să-l bag pe unul care nu face nimic. La fel, îl scot pe Dobre, nu aduce rezerva nimic. Tu, ca antrenor, nu mai înţelegi ce să faci?”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0.
Olimpiu Moruţan, nemulţumit după Universitatea Craiova – Rapid 1-0
Olimpiu Moruțan a recunoscut că nu este mulțumit de jocul prestat, după transferul din iarnă la Rapid. Acesta a subliniat că echipa trece printr-o perioadă foarte delicată.
„Suntem cu toții supărați. Așa cred și eu, nu cred că mai avem mari șanse la titlu, dacă reușeam să câștigăm sau să scoatem un rezultat de egalitate, era mai bine. Nu știu, trecem cu siguranță printr-o perioadă foarte dificilă, și noi ne-am dorit să câștigăm, să mergem cu 3 puncte acasă. Cu siguranță ne lipsește ceva, muncim la antrenament, ne-am dorit mult și în seara asta, dar acesta e fotbalul. Ne doream să avem mai multe șuturi, să venim cu centrări, dar nu mai putem da timpul înapoi. Trebuie să vorbim între noi, să ridicam capul din pământ pentru ultimele 5 meciuri.
(N.r. Multe așteptări de la tine, puteai sa oferi mai mult?) Cu siguranță nu sunt la capacitatea mea maximă, și eu îmi doream mai mult, din dorință prea mare am fac lucruri mărunte, nu sunt mulțumit de mine, îmi doresc să fac mai multe, chiar și eu sunt supărat pe mine, nu-s în formă foarte bună. Eu muncesc, îmi doresc să progresez. Nu e vorba de încredere, a fost perioada cu accidentarea, în vară nu am făcut cantonamentul cu echipa, dar nu vreau sa fie o scuză. Știu ca nu sunt bine și muncesc să progresez. Acum două săptămâni ne băteam la titlu, acum nu știu dacă nu ne putem gândi să nu prindem un loc de Europa, e obiectivul echipe”, a declarat Olimpiu Moruțan, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Rapid 1-0.
- Gigi Becali a dat cărţile pe faţă despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: “L-am cam întors”
- Victor Angelescu a văzut ce s-a întâmplat la Univ. Craiova – Rapid şi a cerut măsuri de urgenţă: “Inacceptabil”
- Motivul pentru care Ioan Ovidiu Sabău l-a refuzat pe Gică Hagi şi nu a mai preluat-o pe Farul
- Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
- Cristi Săpunaru ştie ce i-a lipsit Rapidului, după eşecul cu Universitatea Craiova. Verdict în lupta la titlu