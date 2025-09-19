„Postul vă e în pericol?” Elias Charalambous a dat răspunsul, după Botoșani - FCSB 3-1 - Antena Sport

Elias Charalambous a oferit prima reacție după ce Botoșani a învins-o pe FCSB cu scorul de 3-1, în etapa a zecea a Ligii 1. Antrenorul cipriot a fost întrebat dacă simte că postul îi este în pericol.

Charalambous a transmis că postul unui antrenor este „amenințat” încă din prima zi a mandatului său, însă a subliniat faptul că nu simte o presiune suplimentară.

„Postul vă e în pericol?” Elias Charalambous a dat răspunsul, după Botoșani – FCSB 3-1

De asemenea, Elias Charalambous nu a putut găsi o explicație după un nou eșec suferit de FCSB în Liga 1. Campioana a ajuns la opt meciuri consecutive fără succes în campionat, având doar șapte puncte acumulate.

„Am inceput bine meciul, am avut trei-patru ocazii înainte de a marca. După nu știu ce s-a întâmplat, după ce am marcat, am primit golul. Am început bine și repriza a doua, dar după ce adversarul a marcat pentru 2-1, ne-am pierdut concentrarea, când nu câștigi meciul, apar lucruri negative în mintea ta.

Când lucrurile încep să meargă rău, ele continuă meci după meci, le cer scuze fanilor, nu am nimic în plus de spus. Încerc sa aflu motivele, am marcat primii în unele meciuri, după luăm gol, e ciudat. Căutăm să găsim soluția în fiecare săptămână, nu e stilul meu să găsesc scuze, nu înțeleg ce se întâmplă, dar trebuie să găsim soluția. Nu pot să explic situația. Mai vedem (n.r. cu play-off-ul), să începem să câștigăm meciuri. Sunt multe puncte, dar unde suntem în acest moment…trebuie să ne îmbunătățim și după vom vorbi.