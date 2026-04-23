“Preţul corect” pentru Lorenzo Biliboc: 2,5 milioane de euro. Giovanni Becali, detalii despre transfer

Radu Constantin Publicat: 23 aprilie 2026, 15:17

Lorenzo Biliboc este următorul “produs” cu care CFR Cluj vrea să facă bani, în contextul în care ardelenii au nevoie să vândă mai mulţi fotbalişti pentru a se finanţa.

Suma cerută de Neluţu Varga pentru fotbalist este de 2,5 milioane de euro. Preţul este considerat corect de impresarul Giovanni Becali.

“Biliboc are contract acolo. Nu prea a jucat bine în ultimele două-trei meciuri, dar se vede că e un copil rafinat, crescut bine, de Juventus. Nu ies toți, dar la Juventus primești o civilizație, o direcție în fotbal. Cred că are un manager italian. Cam știu cu cine poate să fie. Ce preț ar avea el acum? Da, 2.5 milioane de euro e o cifră bună pentru un copil de 20 de ani (n.r. 19 ani). A jucat la început (n.r. pentru îndeplinirea criteriului U21), până să îl vadă antrenorii, până să își dea seama conducătorii cine e. Și acum a devenit aproape un titular de bază. A și marcat goluri. Cu Federico Pastorello cred că a semnat el. El are o marjă de a-și îmbunătăți propria lui valoare”, a spus agentul pentru Fanatik.ro.

Giovanni crede că preţul lui va exploda dacă nu este vândut în această vară.

“Depinde de Cluj, el e cumpărat definitiv, are contract până în 2029. Clujul poate să joace un as pe care îl doresc ei. Au un as în mânecă cu Biliboc. Acum e normal că, dacă ei vor să mai aducă 5, 6, 7 jucători, că nu o să le dea drumul la toți jucătorii, decât în anumite oferte de nerefuzat”, a spus Ioan Becali

