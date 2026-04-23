“Preţul corect” pentru Lorenzo Biliboc: 2,5 milioane de euro. Giovanni Becali, detalii despre transfer

Lorenzo Biliboc este următorul “produs” cu care CFR Cluj vrea să facă bani, în contextul în care ardelenii au nevoie să vândă mai mulţi fotbalişti pentru a se finanţa.
Suma cerută de Neluţu Varga pentru fotbalist este de 2,5 milioane de euro. Preţul este considerat corect de impresarul Giovanni Becali.
“Biliboc are contract acolo. Nu prea a jucat bine în ultimele două-trei meciuri, dar se vede că e un copil rafinat, crescut bine, de Juventus. Nu ies toți, dar la Juventus primești o civilizație, o direcție în fotbal. Cred că are un manager italian. Cam știu cu cine poate să fie. Ce preț ar avea el acum? Da, 2.5 milioane de euro e o cifră bună pentru un copil de 20 de ani (n.r. 19 ani). A jucat la început (n.r. pentru îndeplinirea criteriului U21), până să îl vadă antrenorii, până să își dea seama conducătorii cine e. Și acum a devenit aproape un titular de bază. A și marcat goluri. Cu Federico Pastorello cred că a semnat el. El are o marjă de a-și îmbunătăți propria lui valoare”, a spus agentul pentru Fanatik.ro.
Giovanni crede că preţul lui va exploda dacă nu este vândut în această vară.
“Depinde de Cluj, el e cumpărat definitiv, are contract până în 2029. Clujul poate să joace un as pe care îl doresc ei. Au un as în mânecă cu Biliboc. Acum e normal că, dacă ei vor să mai aducă 5, 6, 7 jucători, că nu o să le dea drumul la toți jucătorii, decât în anumite oferte de nerefuzat”, a spus Ioan Becali
