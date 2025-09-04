Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: "E momentul să demonstreze acum şi la club" - Antena Sport

Gigi Becali a avut o primă reacţie după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor, echipa de pe locul 9 din Turcia. Patronul de la FCSB susţine că a venit momentul ca fiul lui Gică Hagi să îşi demonstreze valoarea şi la echipa de club.

Ianis Hagi nu a fost titular de drept la echipele din străinătate unde a evoluat de-a lungul carierei, Fiorentina, Genk, Rangers sau Alaves.

Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor

“Am văzut, m-am bucurat pentru că era deja târziu. Eu cred în Ianis foarte tare. Cred în el şi în valoarea lui. Vom vedea ce va face acolo. Ianis a demonstrat la echipa naţională, nu a demonstrat la echipele de club. E momentul să demonstreze acum, are 26 de ani”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu, a dezvăluit în conferinţa de presă organizată înaintea meciului României cu Canada că Ianis Hagi a fost dorit şi de Dinamo Kiev. O altă formaţie din Turcia şi-a dorit să îl transfere pe Ianis Hagi, Fatik Karagumruk, dar Antalyaspor a avut câştig de cauză.

Ianis Hagi este cotat la 1.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Sezonul trecut, Ianis Hagi a evoluat în 24 de partide în campionat pentru Rangers, marcând 4 goluri şi reuşind 5 assist-uri. Ianis Hagi a înscris inclusiv în derby-ul “Old Firm”, cu Celtic, la începutul anului.