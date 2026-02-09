Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: "Nu regret nimic" - Antena Sport

Ştefan Baiaram (23 de ani) a reacţionat după incidentul în care a fost implicat cu fanii lui Dinamo. Baiaram şi-a pierdut cumpătul, scuipându-l pe un fan.

După incident, jucătorul-vedetă al Craiovei a acuzat că a fost, la rândul lui, scuipat. Baiaram a susţinut că a fost provocat, fiind înjurat şi jignit de mai mulţi suporteri ai lui Dinamo.

Ştefan Baiaram a reacţionat după ce a scuipat un fan al lui Dinamo: “Nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”

“Și eu am fost jignit de tribuna a doua, am avut o discuție cu domnul arbitru și a oprit meciul și a făcut un anunț.

Aceștia sunt fanii dinamoviști și nu am ce să comentez. M-au jignit foarte urât. Sunt român, joc pentru echipa națională, nu înțeleg de unde atâta răutate.

Când m-am dus spre tunel, un suporter, nu știu ce căuta la margine, m-a scuipat, m-a înjurat și după am reacționat. El nu avea ce să caute în acea zonă. Se vede pe imagini că am fost scuipat și înjurat. Da, nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”, a declarat Ştefan Baiaram pentru digisport.ro.