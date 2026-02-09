Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: "Nu regret nimic" - Antena Sport

Închide meniul
Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 februarie 2026, 23:06

Ştefan Baiaram, la zona mixtă, după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1

Ştefan Baiaram (23 de ani) a reacţionat după incidentul în care a fost implicat cu fanii lui Dinamo. Baiaram şi-a pierdut cumpătul, scuipându-l pe un fan.

După incident, jucătorul-vedetă al Craiovei a acuzat că a fost, la rândul lui, scuipat. Baiaram a susţinut că a fost provocat, fiind înjurat şi jignit de mai mulţi suporteri ai lui Dinamo.

Ştefan Baiaram a reacţionat după ce a scuipat un fan al lui Dinamo: “Nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”

“Și eu am fost jignit de tribuna a doua, am avut o discuție cu domnul arbitru și a oprit meciul și a făcut un anunț.

Aceștia sunt fanii dinamoviști și nu am ce să comentez. M-au jignit foarte urât. Sunt român, joc pentru echipa națională, nu înțeleg de unde atâta răutate.

Când m-am dus spre tunel, un suporter, nu știu ce căuta la margine, m-a scuipat, m-a înjurat și după am reacționat. El nu avea ce să caute în acea zonă. Se vede pe imagini că am fost scuipat și înjurat. Da, nu trebuia să am acel gest, dar nu regret nimic”, a declarat Ştefan Baiaram pentru digisport.ro.

După derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 1-1 au avut loc mai multe incidente. În afară de cel în care a fost implicat Baiaram, a existat unul în care centralul Istvan Kovacs a fost în centru.

Arbitrul întâlnirii a fost victima unor scandări xenofobe. Deşi nu au existat probleme de arbitraj în derby, Istvan Kovacs a fost înjurat, iar unul dintre ultraşii “câinilor” chiar a aruncat un obiect care l-a lovit pe Kovacs. Centralul a luat obiectul şi s-a îndreptat spre zona vestiarelor, mai mult ca sigur urmând să noteze ceea ce s-a întâmplat în raport.

