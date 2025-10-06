Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit şi riscă să rateze restul sezonului - Antena Sport

Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit în derby-ul cu FCSB. Mihnea Rădulescu riscă să rateze restul sezonului, după probleme suferite în partida de pe Arena Naţională.
Mihnea Rădulescu s-a “rupt” în minutul 11 al meciului pierdut de Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa a 12-a din Liga 1. Tânărul jucător a acuzat dureri la genunchi, deşi nu a fost faultat de nimeni, şi a părăsit terenul cu lacrimi în ochi.
După primele informaţii apărute, Mihnea Rădulescu a suferit o ruptură de ligament încrucişat, accidentare care l-ar putea ţine departe de teren până la finalul sezonului.
La scurt timp după meci, tânărul mijlocaş în vârstă de 20 de ani a postat o scurtă reacţie pe Instagram, mulţumindu-le fanilor pentru mesajele trimise.
“Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru mesaje! Voi reveni mai puternic! Doamne ajută!”, a transmis Mihnea Rădulescu, după ce s-a accidentat în FCSB – Universitatea Craiova 1-0.
După ce Mihnea Rădulescu a ieşit accidentat de pe teren în meciul cu FCSB, Mirel Rădoi l-a trimis în teren pe David Matei, un alt tânăr jucător care să îndeplinească regula U21.
Mirel Rădoi a mai primit o veste proastă, după ce Mihnea Rădulescu a părăsit terenul în lacrimi. Acesta a acuzat probleme medicale la genunchi, asta deși nu a fost lovit de vreun jucător al campioanei României.
Claudiu Stamatescu, medicul Craiovei si al echipei naționale, a efectuat câteva investigații rapide la fața locului, iar primul verdict al acestuia este ruptură de ligamente încrucișate, anunță gsp.ro.
Fotbalistul care a fost transferat de Universitatea Craiova special pentru regula U21 va fi supus unui RMN în cursul zilei de luni. Dacă se confirmă diagnosticul, acesta va fi supus unei intervenții chirurgicale.
Perioada de absență pentru o astfel de accidentare este de cel puțin șase luni. Radu Drăgușin, fotbalistul care evoluează la Tottenham Hotspur, a suferit o accidentare similară în sezonul trecut.
