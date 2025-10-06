Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit şi riscă să rateze restul sezonului - Antena Sport

Prima reacţie a titularului lui Mirel Rădoi care s-a accidentat cumplit în derby-ul cu FCSB. Mihnea Rădulescu riscă să rateze restul sezonului, după probleme suferite în partida de pe Arena Naţională.

Mihnea Rădulescu s-a “rupt” în minutul 11 al meciului pierdut de Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa a 12-a din Liga 1. Tânărul jucător a acuzat dureri la genunchi, deşi nu a fost faultat de nimeni, şi a părăsit terenul cu lacrimi în ochi.

După primele informaţii apărute, Mihnea Rădulescu a suferit o ruptură de ligament încrucişat, accidentare care l-ar putea ţine departe de teren până la finalul sezonului.

La scurt timp după meci, tânărul mijlocaş în vârstă de 20 de ani a postat o scurtă reacţie pe Instagram, mulţumindu-le fanilor pentru mesajele trimise.

“Vă mulțumesc din inimă tuturor pentru mesaje! Voi reveni mai puternic! Doamne ajută!”, a transmis Mihnea Rădulescu, după ce s-a accidentat în FCSB – Universitatea Craiova 1-0.