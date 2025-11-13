Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă - Antena Sport

Închide meniul
Primul jucător care e OUT de la Rapid. La cine va renunța Costel Gâlcă în iarnă

Publicat: 13 noiembrie 2025, 9:54

Costel Gâlcă, la Rapid/ Sport Pictures

S-a aflat cine e primul jucător OUT de la Rapid, în pauza de iarnă. Costel Gâlcă a luat decizia de a renunța la Timotej Jambor, atacantul de 22 de ani transferat pe un milion de euro de formația de sub Grant.  

Vârful slovac a ajuns la Rapid în vara anului trecut, fiind transferat de la Zilina. Acesta nu a confirmat în tricoul giuleștenilor și a fost împrumutat la fosta sa echipă în iarnă. 

Primul jucător care e OUT de la Rapid: Timotej Jambor

Timotej Jambor a revenit la Rapid în vară, însă nici sub comanda lui Costel Gâlcă nu a dat randamentul dorit, motiv pentru care antrenorul a luat decizia ca atacantul să plece de la echipă în iarnă, notează sport.ro. 

Jambor, cotat la suma de 400.000 de euro, a evoluat în șapte meciuri pentru Rapid, în acest sezon, în toate competițiile. Atacantul a reușit să marcheze un gol în partida cu Dumbrăvița, din grupele Cupei României.  

Timotej Jambor mai are contract cu Rapid până în vara lui 2028, astfel că sunt șanse să fie cedat tot sub formă de împrumut, în pauza de iarnă care se apropie. În sezonul trecut, când a fost împrumutat de Rapid la Zilina, atacantul nu a reușit să se impună și a fost trimis chiar și la echipa secundă a clubului slovac.  

În ciuda evoluțiilor modeste din sezonul trecut, Timotej Jambor a participat alături de Slovacia la EURO U21, din vară, el bifând câteva minute în duelul din grupă cu Spania U21, fiind rezervă în partidele cu România U21 și Italia U21. 

Rapid e lider în Liga 1, având 35 de puncte după 16 meciuri jucate. Giuleștenii au un avans de trei puncte față de locul secund, ocupat de Botoșani, iar după pauza internațională se vor duela cu CFR Cluj.

