Manchester City a inițiat negocierile! 65 de milioane de lire sterline - Antena Sport

Manchester City continuă să fie principala contracandidată a celor de la Arsenal în lupta la titlu din acest sezon, iar Pep Guardiola vrea să aducă noi jucători în această perioadă de transferuri.

Deși gruparea de pe Etihad s-a întărit din punct de vedere ofensiv și în vară, conducerea a inițiat deja negocierile pentru unul dintre noile staruri din Premier League.

Manchester City, negocieri avansate cu Bournemouth pentru Antoine Semenyo

După 18 etape, Manchester City se află la doar două puncte în spatele liderului Arsenal. „Cetățenii” vor să dea o lovitură de proporții pe piața transferurilor și să aducă unul dintre noile staruri din Premier League.

Este vorba despre Antoine Semenyo, fotbalistul de 25 de ani care evoluează în prezent la Bournemouth. Cu 8 goluri și trei pase decisive în acest sezon, acesta are o clauză de reziliere de 65 de milioane de lire sterline.

Din primele informații, conducerea clubului din Anglia a inițiat deja negocierile pentru transferul jucătorului și discuțiile sunt acum la partea de salariu și alte bonusuri de performanță.