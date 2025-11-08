Primul transfer anunţat din Ungaria pentru FCSB. Cine este fundaşul de 1 milion de euro dorit de Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Primul transfer anunţat din Ungaria pentru FCSB. Cine este fundaşul de 1 milion de euro dorit de Gigi Becali

Primul transfer anunţat din Ungaria pentru FCSB. Cine este fundaşul de 1 milion de euro dorit de Gigi Becali

Primul transfer anunţat din Ungaria pentru FCSB. Cine este fundaşul de 1 milion de euro dorit de Gigi Becali

Radu Constantin Publicat: 8 noiembrie 2025, 17:06

Primul transfer anunţat din Ungaria pentru FCSB. Cine este fundaşul de 1 milion de euro dorit de Gigi Becali

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă - Sport Pictures

Gigi Becali s-a pus pe treabă aşa cum a promis, iar un jucător este gata să bată palma cu FCSB. Latifundiarul a anunţat că vrea să transfere în iarnă patru sau cinci fotbalişti, iar primul nume aflat de presă este cel al lui Andre Duarte. Fotbalist pe care românii îl stiu, din experienţa pe care acesta a avut-o la FCU Craiova.

Fundaşul este legitimat în acest moment la Ujpest, iar presa maghiară anunţă că este ca şi plecat la FCSB, cu toate că în vară şi-a prelungit contractul cu formaţia din Ungaria.

„Duarte și-a prelungit contractul cu Ujpest la sfârșitul lunii august, așa că FCSB va trebui să scoată bani din buzunar dacă vrea să-l transfere. Este adevărat că fundașul portughez nu a mai fost la Ujpest de marți, săptămâna trecută, așa că există șanse mari să părăsească echipa în timpul iernii. Duarte a jucat în 10 meciuri în campionat și unul în cupă în acest sezon”, notează Sportal.

A fost dorit de Gigi Becali şi în urmă cu trei ani

Lusitanul a fost dorit de Gigi Becali la FCSB în urmă cu trei ani, imediat după ce a părăsit Craiova şi a ales să joace pentru Osijek. După o scurtă experienţă în Croaţia, fotbalistul a semnat cu Ujpest, formație din prima ligă. În momentul în care a ajuns Ujpest, maghiarii au plătit pentru el 400.000 de euro către NK Osijek, club cu care se afla sub contract. Duarte încasează lunar 20.000 de euro salariu.

În prezent, Duarte este cotat la 1 milion de euro, potrivit Transfermarkt. Fundașul de 28 de ani a mai evoluat pentru Alverca, Estrela Amadora, FCU Craiova, Reggiana și NK Osijek. La formația din Bănie, el a evoluat în 45 de partide.

