"Prostie mai mare nu am auzit" Mihai Stoica a răbufnit înaintea derby-ului Rapid - FCSB! - Antena Sport

„Prostie mai mare nu am auzit” Mihai Stoica a răbufnit înaintea derby-ului Rapid – FCSB!

Reclamă

Fără Coman am spulberat Craiova, am bătut 4-0 pe UTA, că era suspendat, fără Coman am câştigat astea două meciuri, 2-1 cu Voluntari şi 1-0 pe Petrolul. Acum joacă amândoi. Sunt legitimaţi la noi, ce să facem acum?!”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

„Este sold-out” Mihai Stoica a transmis câţi suporteri ai FCSB-ului vor fi în tribune la derby-ul cu Rapid!

Mihai Stoica a transmis câţi suporteri ai FCSB-ului vor fi în tribune la derby-ul cu Rapid! Oficialul „roş-albaştrilor” a anunţat că situaţia s-a rezolvat în privinţa numărului de bilete alocate fanilor FCSB-ului.

Reclamă

FCSB şi Rapid s-au contrazis în privinţa numărului de bilete alocate fanilor echipei lui Gigi Becali. Daniel Niculae declara că Rapid le-a oferit o peluză întreagă fanilor FCSB, dar Mihai Stoica şi liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, susţineau că fanii „roş-albaştrilor” primiseră doar 5.400 de bilete. În cele din urmă, lucrurile s-au lămurit, iar fanii FCSB vor beneficia de o peluză întreagă.

”S-a rezolvat. Da, sunt fericit. S-au ţinut de cuvânt. Peluza destinată suporterilor noştri are 12.815 scaune. De regulă, când oaspeţii beneficiau de o peluză întreagă, cu zonele tampon care sunt exagerat de mari în opinia mea, numărul de bilete alocat oaspeţilor era de 8.600.

Ni s-a trimis o schiţă cu o zonă tampon, mult prea mare faţă de cea obişnuită pentru meciurile astea, şi erau 5.400 de locuri. Am zis: ‘De ce daţi toată peluza dacă sunt doar 5.400?’. După am înţeles care a fost explicaţia: ‘Întâi să se epuizeze aceste bilete, apoi se deschid sectoarele adiacente’. Este sold-out peluza noastră!

Reclamă 4 / 0/3

„Dacă suporterii noştri vor reciprocitate, vor face asta” Până la urmă vor fi 8.600 de suporteri de-ai noştri în peluze. Ce se vor mai strecura în alte zone vor fi oameni care nu vor avea însemne. (n.r.- De unde au pornit divergenţele între suporteri?) La primul meci în Giuleşti, anul trecut, cei de la Rapid au spus că ne vor da toată peluza şi reciproc. Ai noştri au pregătit coregrafia pe toată peluza, după care am înţeles că nu ştiu cine a decis ca în loc de toată peluza să fie doar 600 de locuri. Normal că suporterilor noştri le-a picat foarte rău şi au spus: ‘Bine, 5 la sută ne-aţi dat, cinci la sută va dăm!’. Rapid a venit cu propunerea să dea peluza întreagă şi reciproc. Ce se va disputa în play-off rămâne de stabilit între liderii suporterilor. Noi nu decidem peste capul suporterilor noştri. Dacă ei vor reciprocitate, vor face asta. Noi facem exact ce spun ei. Nu putem să le spunem: ‘Voi faceţi asta, noi facem altceva!’, pentru că vor spune să venim să cântăm noi în peluză, ceea ce nu se poate”, a spus Mihai Stoica pentru sursa citată. Rapid – FCSB e sâmbătă, de la ora 20:00, pe Arena Naţională. Derby-ul dintre primele două clasate se dispută în ultima etapă a sezonului regular. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Reclamă

Va reveni Simona Halep în Top 10 după ce a scăpat de suspendare? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...